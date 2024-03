Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 marzo 2024/ Leone, Bilancia, Scorpione e Vergine

Leone, gli incontri che riguardano l’ambito del lavoro sono molto favoriti: avrai uno bellissimo Mercurio, a questo proposito, fino a metà maggio, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Le dispute amorose vanno evitate: se una persona non ti ricambia, tira dritto. I progetti nuovi saranno estremamente favoriti da aprile.

Vergine, questo è un periodo confusionario, perché a livello sentimentale non ci sono novità e forse nemmeno le desideri. Devi cambiare lavoro, ruolo o azienda? Non ci sono ancora soluzioni e questa è una settimana per riflettere, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, è un periodo di recupero, ma c’è molto da fare. Molti Bilancia devono raccogliere i cocci di situazioni in realtà finite da tempo, ma che per quieto vivere sono state trascinate oltremodo. Dall’11 marzo non è più stato possibile far finta di niente e c’è chi ha sbottato e chi ha pensato di averne abbastanza. Il momento più duro è finito, ma è tempo di ricostruire, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo costerà fatica e soldi: ad aprile bisognerà sistemare conti e tutto sarà da rivedere, almeno fino alla metà di maggio.

Scorpione, anche se ci sei rimasto male per una separazione, questo periodo è molto favorevole all’amore. Inoltre, Marte domani inizierà un bel transito, in accordo con Venere: ci sono giornate in arrivo come sabato 23, domenica 24 e anche mercoledì 27 e giovedì 28 saranno un vero richiamo per l’amore, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.











