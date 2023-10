Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 ottobre 2023/ Venere ha consolidato l’amore per il Leone e agevola la Vergine

Oroscopo Paolo Fox: il Leone vive di rendita in amore, la Vergine ha Giove e Venere dalla sua parte

Leone, Venere è neutrale, ma questo non è un elemento di debolezza: le storie che sono nate tra giugno e settembre vanno avanti in maniera interessante, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Bisogna mettere a posto questioni di carattere economico. Tra oggi e domani, gli incontri sono favoriti! Chi va in vacanza, anche solo per un weekend, potrà fare colpo e la passionalità aumenta: c’è voglia proprio di liberarsi di qualche peso, visto che il lavoro, ultimamente, ha comportato stress o cambiamenti improvvisi.

Vergine, Venere è nel segno e, tra oggi e domani, recupero emotivo con anche Giove favorevole. È un cielo che permette anche di rimediare agli errori del passato, perché ora sai come agire per andare avanti. Saturno è opposto e l’Oroscopo di Paolo Fox non fa finta di non vederlo: sta lì e dice che ogni tanto devi sterzare e cambiare rotta, capire se ci sono degli invidiosi attorno. Forse hai moderato la tua presenza in un certo ambiente oppure, in questo periodo, ti barcameni tra una situazione e l’altra: cosa facile per te, grazie alla tua intelligenza, ma faticosa! Perché di solito agisci sulla base di un programma prefissato.

Oroscopo Paolo Fox: evitare troppe influenze esterne per la Bilancia, lo Scorpione va verso un momento top

Bilancia, le stelle sono con te e novembre prometterà di più perché Venere arriverà nel segno. Le prime due settimane del calendario di questo mese sono da cancellare, per molti Bilancia, perché quel Marte li ha molto affaticati. L’energia che è mancata ora torna! Tu sei anche un po’ succube delle situazioni che vivi: cerca di non farti influenzare troppo dagli altri, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, ma alla fine non sempre riesci nello scopo. Le persone che hanno un conflitto devono risolverlo.

Scorpione, si avvicina la fatidica giornata del 23! Dopo questo giorno e soprattutto dopo il 25 avrai la netta sensazione che anche se hai fatto dei passi importanti, hai cambiato gruppo o ruolo, non hai sbagliato! Un piccolo momento di stress c’è in amore: in questi giorni potrebbero chiarire tutte le cose rimaste in sospeso tutte le coppie che, tra giugno e agosto, hanno avuto problemi. Lo Scorpione non rivela subito le sue incertezze: tiene dentro, tiene dentro e poi esplode, rischiando anche di dire le cose giuste in maniera sbagliata, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Inizia un periodo speciale!











