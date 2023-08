Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 agosto 2023/ Test d’amore per il Leone, la Vergine farà sempre più cose

Oroscopo Paolo Fox: Venere illumina gli angoli bui di un amore, la Vergine moltiplica le cose da fare

Leone, ci vuole coraggio per andare avanti e tu ne hai! Tuttavia, tra martedì e giovedì, potresti sentire il peso di alcune provocazioni. Venere, nel segno da tanto tempo, è una sorta di luce che porta favori a chi si ama davvero, ma mette anche in evidenza i legami che non funzionano, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox: se c’è qualcosa che non va, ora bisogna parlare chiaro. Visto che ti piace metterti alla prova, dovrai misurare con le tue forze i sentimenti che provi nei confronti di qualcuno.

Vergine, stai giocando una strategia vincente. Forse eri scontento e spaesato, ma adesso sai cosa fare. Saturno opposto lotta contro Giove favorevole e quindi non è escluso che, nelle prossime settimane tu debba fare delle scelte, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. È come se il lavoro si frammentasse, come se avessi più chiamate: ti piacerebbe fare una cosa sola, ma adesso devi diversificare i progetti. Persino se lavori per un’azienda dovrai magari occuparti di più cose. Periodo interessante per le coppie che si vogliono bene.

Bilancia, priorità del periodo: recuperare forza e forma fisica e poi lasciare andare qualcuno senza rimpianti. L’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce in particolare a coloro che si sono avvelenati l’esistenza nel pensare a come vendicarsi di un torto subito. Se c’è stata questa dimensione un po’ polemica nella tua vita, l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia davvero di non portarla avanti: questa Venere favorevole aiuta ad abbandonare tristi trascorsi. Resta un agosto importante per pianificare il futuro.

Scorpione, con questa Venere dissonante non tutto è andato per il verso giusto. Persino le coppie forti hanno discusso, per non parlare di quelle in cui è “saltato qualche altarino”. Ora devi cercare di liberarti di un peso, ma anche di pianificare in modo diverso le questioni di lavoro. Persino chi non ha voluto cambiare ruolo o non ha potuto farlo, avrà notato che nella propria azienda sono cambiati capi, riferimenti, ci sono state vendite: tutto si è spostato e tutto cambia, ancora una volta. Chi ha un’attività in proprio dovrà cambiare in prima persona e non sempre c’è l’accordo che si vorrebbe.











