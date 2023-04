Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Weekend lungo per qualcuno, in vista della Festa della Liberazione, quello che si apre oggi, sabato 22 aprile 2023. Il novilunio ha creato qualche problema, nei giorni scorsi, per qualche segno zodiacale. Vediamo come andrà da adesso in poi con l’Oroscopo di Paolo Fox e il suo appuntamento quotidiano, tratto da Radio LatteMiele. Di seguito, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha Venere in opposizione, il Capricorno deve stare attento a chi ha intorno

Sagittario, è difficile, in questo momento, fare quello che desideri: la costante ricerca della tua felicità deve fare i conti con la necessità di mantenere un certo equilibrio, nei confronti degli altri, che non sempre è facile da gestire, anche in amore. L’Oroscopo di Paolo Fox sottolinea quest’ultimo ambito, in quanto questa Venere opposta può riportare alla luce qualche contrasto: occorrerà mediare.

Capricorno, meglio parlare oggi che domani, se ci sono da dire cose anche in famiglia: soprattutto la mattinata è baciata da una buona Luna. Per parlare di lavoro o rinnovare un accordo, sai che maggio sarà il “mese sì”. In questo momento, dovrai difendere anche delle persone care: discorso non nuovo, perché già da diverse settimane l’Oroscopo di Paolo Fox sta spiegando ai Capricorno che è necessario stare attenti proprio alle persone attorno: non tutti sono affidabili e c’è chi addirittura vuole provocarti. Le relazioni che sono arrivate fino a qui hanno superato molti ostacoli e vanno portate avanti.

Oroscopo di Paolo Fox: l’Acquario tende a isolarsi, i Pesci chiudono dei rapporti che non vogliono più

Acquario, il tuo carattere ribelle e rivoluzionario deve stare un po’ più attento alle regole: tutto quello che desideri non si può fare. È strano che l’Acquario viva momenti di apatia, perché di solito questo è un segno che fa tante cose, però in questi giorni, se non riesci a sviluppare un progetto o non riesci a fare quello che desideri, potresti isolarti e chiuderti. Attenzione alle provocazioni. Ci sono stati momenti di tensione per colpa del novilunio, qualche giorno fa, adesso bisogna superare tutto, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, chi è rimasto fermo per molto tempo, nell’ambito del lavoro, adesso sa che deve muoversi e sa che ci sono delle offerte, anche se molto dipende da quello che è stato fatto nel passato: i più bravi potranno, entro maggio e giugno, pensare di muoversi altrove. Questo Saturno nel segno rappresenta un taglio netto con persone che non ti hanno capito e, a volte, si chiude più facilmente litigando che dandosi la mano. Quindi, non sempre sarà facile mantenere un certo aplomb e una certa diplomazia nei rapporti che non vuoi più portare avanti. È una situazione astrologica interessante quella che coinvolge il tuo segno: tra stasera e domani però, a livello fisico l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova un po’ più stanco.











