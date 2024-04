Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 aprile 2024/ La Bilancia recupera bene e Acquario è innamorato: è vero amore?

La settimana parte bene con i segni d’aria: grande recupero della Bilancia che ha vissuto un mese difficile. L’Acquario gode di una Venere intrigante che però potrebbe fargli prendere un abbaglio. In generale, i segni d’acqua e d’aria stanno vivendo la parte migliore di aprile.

Il Sole illumina il Cancro e lo Scorpione ha una bella sfida davanti a sé. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Cancro, per ora c’è il Sole a tuo favore e Venere lo sarà dal 29. Chi recentemente si è un po’ arrabbiato per far valere le proprie istanze, avrà buoni esiti. Incontri favoriti, sia in amore sia per quanto riguarda la professione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, tra il 29 aprile e la metà di maggio, c’è un test da affrontare, per l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore, se c’è qualcosa da rivedere, discutine adesso, perché dal 29 ci sarà Venere opposta. Il cielo è comunque molto stimolante per quanto riguarda la tua capacità d’azione.

Pesci, Marte e Saturno sono stabili nel tuo segno e il Sole si è aggiunto a favorirti: non è un periodo in cui stare fermi! L’amore è importante e i single potrebbero cominciare ad ampliare la cerchia di conoscenze, i separati dovrebbero chiudere con i tristi trascorsi e chi ha già una bella relazione potrebbe organizzare qualcosa di bello, magari per il mese di luglio, un periodo protetto per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, hai tante cose in mente e fra poco arriverà Giove a sostenerti. Quindi, anche se parti da una situazione non semplice, ci saranno delle belle novità. Inoltre, Venere sarà attivissima tra maggio e giugno, per cui l’Oroscopo di Paolo Fox invita i single e i separati a guardarsi intorno senza pregiudizi, perché potrebbe emergere qualcosa di importante, tra poco.

Bilancia, il cielo è migliorato rispetto alla prima metà del mese. È necessario lasciar perdere coloro che ti creano disagi: hai bisogno di essere libero, di non sentirti appesantito. Questo non perché improvvisamente tu sia diventato menefreghista, ma perché per diverso tempo ti sei sobbarcato delle responsabilità che avrebbero dovuto essere invece di altre persone, a cui avevi dato fiducia. Ci sono trasformazioni e trasferimenti, in questo periodo. Forse oggi una persona vicino a te potrebbe aver bisogno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, Mercurio e Venere sono favorevoli e possono nascere delle belle relazioni, in questo periodo. I single che si sono innamorati di qualcuno non dovrebbero però promettere amore eterno, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché maggio sarà un mese particolare, in questo senso. Fai attenzione a come ti rapporti con gli altri e, nel lavoro, forse ci sarà un cambiamento tra poco.











