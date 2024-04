Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 aprile 2024/ Leone e Sagittario al top e i segni di terra lottano: vinceranno?

Oggi la Luna è ancora in Bilancia. Ci sono segni che affrontano grandi cambiamenti, come il Toro e la Vergine, e altri che sono in grande forma come il Leone e il Sagittario. In generale sono i segni di fuoco ad essere più favoriti: situazione che cambierà presto, verso fine aprile.

Oroscopo Paolo Fox: grandi decisioni per il Toro, la Vergine vada dritto per la sua strada

Toro, tra la fine di maggio e la prima parte di giugno si dovrà decidere a proposito di un progetto. Ci sono stati molti cambiamenti, di recente, e dovrai prenderne atto. Se ti senti solo a gestire tutto, questo può portarti a compiere una scelta decisiva che riguarda il tuo lavoro. Da qui alla fine dell’estate ci potrebbero essere trasformazioni importanti. I sentimenti si risvegliano: se hai una persona a fianco, potrai renderti conto della sua importanza soprattutto dopo il 29 aprile, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, la tua necessità di essere sempre in pista è assecondata, in questa fase. Non ti fermare quindi se hai nuovi progetti da portare avanti in autunno. Dal 29 aprile ci sarà una bella Venere e la seconda parte del mese riavvicinerà le coppie che non si sono viste molto, per motivi di lavoro o altro, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Il Capricorno non è al top, l’Ariete avrà una bella estate anche per l’amore. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Capricorno, è da domenica che il tuo umore non è al massimo. Questo non è un periodo difficile, perché il tuo segno sta vivendo una bella stagione, tuttavia essendo molto diretto, pretendi che lo siano anche le persone che ti circondano: ultimamente non è andata così e agli inizi di aprile ti sei ritrovato un po’ sotto stress, per questi motivi. Hai ampliato le tue possibilità e non ti manca lo spirito intraprendente, ma questa sera non andare a dormire troppo tardi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Ariete, le stelle sono potenti, ma questo comporta a vivere “pericolosamente”, nel senso che non c’è un attimo di tregua, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Fermati e recupera le energie se puoi! L’estate sarà molto produttiva, per cui non preoccuparti se al momento non c’è molta chiarezza. Per i sentimenti, le coppie ufficiose potrebbero ufficializzare la loro unione, entro la bella stagione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone risplende, il Sagittario è super intraprendente

Leone, una buona partenza di settimana: la Luna è positiva e Mercurio e Venere sono favorevoli. Le persone che ti seguono e ti vogliono bene ti daranno soddisfazione, perché in questo periodo hai una luce speciale data da Venere. L’Oroscopo di Paolo Fox spera che il pianeta dell’amore ti regali chiarezza, perché con questo oroscopo potresti essere diviso tra due relazioni.

Sagittario, le problematiche d’amore del passato devono essere dimenticate e chi ha trasformato una bella amicizia in una storia adesso è contento. Questo è un segno che non si ferma mai: ci sono anche persone di una certa età che non hanno problemi a risposarsi e altri, giovanissimi, che vogliono diventare imprenditori. C’è la voglia di essere protagonisti e maggio sarà un mese importante, anche per eventuali cause legali o se stai aspettando del denaro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











