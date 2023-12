Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 dicembre 2023/ Buon compleanno, Capricorno! L’Acquario torna ad amare

Oroscopo Paolo Fox: emozioni e creatività per il Sagittario, relazioni clandestine per il Capricorno

Sagittario, è un cielo ricco di novità, priomette l’Oroscopo di Paolo Fox. Chissà che, addirittura, i più forti e quelli che non si chiudono in casa non vivano una bella emozione a fine mese: cari single, fate incontri, perché il 2023 si chiude con Mercurio, Marte e Venere nel segno! Creatività che raddoppia e voglia di lanciare nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 dicembre 2023/ Dal caos nascono le stelle, Leone! La Bilancia inizia a vincere

Capricorno, asseconda i tuoi desideri, perché l’Oroscopo di Paolo Fox non ha dubbi che siano realizzabili, perché il Capricorno difficilmente vive tra le nuvole e, anzi, a volte viene rimproverato perché troppo razionale e determinato e tranchant nei giudizi. Questa sera si recupera. L’amore, più o meno volontariamente allontanato o criticato tra ottobre e novembre, può recuperare, ma alcune relazioni potrebbero restare clandestine.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 dicembre 2023/ Ariete super combattivo e tensione alle stelle per il Toro

Oroscopo Paolo Fox: Venere torna attiva per l’Acquario, i Pesci pensano ai soldi

Acquario, situazione importante! Venere tra qualche giorno non sarà più contraria e questo spinge l’Oroscopo di Paolo Fox a pensare che saranno molti quelli che si daranno pienamente all’amore o che finalmente incontreranno una persona che non vedevano da tempo. Bisogna essere positivi nei rapporti con gli altri. Attenzione però a qualche polemica con Scorpione e Toro.

Pesci, questa è una giornata che parla chiaro e anche tu, entro fine dicembre, dovrai parlar chiaro a una persona che forse non te la racconta giusta. Gli interessi economici della famiglia, in questo periodo, sono in prima linea: se una persona non è stata proprio carina con te e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che parlerai in modo molto chiara. I primi mesi del 2024 saranno molto importanti e bisogna “battere il ferro finché è caldo”!

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 dicembre 2023/ Il Capricorno è determinato, settimana decisiva per i Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA