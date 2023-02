Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Eccoci a mercoledì 22 febbraio 2023 con l’Oroscopo di Paolo Fox, direttamente dalle frequenze di Radio LatteMiele. Il Sole è già entrato, da diversi giorni, nel segno zodiacale dei Pesci. Questo è un periodo molto importante perché si va verso un marzo in cui si muoveranno tante cose: Venere ha già cambiato segno, passando in Ariete, e stiamo attendendo il cambio di transito di Saturno. Vediamo la giornata di oggi per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox, 22 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Pesci a...

Oroscopo Paolo Fox: irruenza positiva per l’Ariete, il Toro si arrabbia solo se affiancato da persone superficiali

Ariete, tu sei come un treno in corsa e “chi ti ferma è perduto” dice scherzosamente l’Oroscopo di Paolo Fox, perché nel tuo caso sono gli altri che devono badare alla tua irruenza che è anche positiva! Innanzitutto hai fatto chiarezza in tanti rapporti, in certi casi hai dato un taglio a tutto quello che non ti piaceva e chi ha rinunciato a te, pensando di poter tranquillamente fare a meno della tua presenza, si sta pentendo di ciò che ha detto o di ciò che ha voluto. Venere nel segno porta sensazioni speciali.

Oroscopo Paolo Fox, 21 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Vergine a…

Toro, questa fine di febbraio è un po’ critica, ma solo per le coppie che non vanno d’accordo, in quanto ci sono spese per una casa o per dei cambiamenti. Il Toro sarà molto responsabile da maggio, con Giove nel segno, e adesso vuole avere attorno persone concrete: se ha a che fare con persone immature o che si dimostrano molto superficiali, si arrabbierà, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono rivedere molti aspetti sul lavoro, il Cancro deve capire come comportarsi in amore

Gemelli, per forza di cose, tutti quelli che hanno un’attività in proprio, da marzo, dovranno rivedere alcuni conti o magari ridefinire alcuni rapporti, studiare nuove strategie e questo vale anche per le persone che hanno un contratto in scadenza. Tanti hanno dovuto ritardare un progetto o un programma, ma per i sentimenti questo resta un cielo molto intrigante, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cancro, che tu sia in ansia per il futuro è normale, anche perché sei una persona molto particolare e “vibri come una corda di violino” dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Se la gelosia ha prevalso sulla fiducia, se in amore alcune mosse del partner non ti sono piaciute, credo che sia molto importante adesso capire come comportarti, ma senza esagerare nelle provocazioni e senza esasperare discorsi o altro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA