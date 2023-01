Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci tiene compagnia anche oggi, domenica 22 gennaio 2023. Di seguito scopriamo come sarà la giornata per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. È stata una settimana intensa, in particolare per questi primi quattro segni dello zodiaco: vediamo come si chiude e cosa ci offre la settimana entrante.

Oroscopo Paolo Fox: migliora l’aspetto della Luna per l’Ariete, il Toro allontana definitivamente le persone che ha contro

Ariete, gli ultimi due giorni non sono stati il massimo, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox. Se non altro, vi siete forse sentiti molto agitati: se una persona, in questi giorni, vi affronta, rischia, perché vive tutto quello che pensate, al punto che a dicembre addirittura alcuni rapporti si sono un po’ ossidati. Anche chi aveva giocato un po’ troppo a “tira e molla” avrà notato che la corda si è spezzata. Venere sarà nel segno dal 20 febbraio: da qui ad allora, bisognerà rimettere in gioco le proprie emozioni. In questa giornata, sarà più facile avvicinare una persona (la Luna è in sestile, un aspetto migliore rispetto a ieri) e magari fare un discorso chiaro.

Toro, quelli che sono contro di te, in qualche modo, devono essere allontanati. Adesso non conosci mezzi termini: se ci sono delle persone che ti aiutano a realizzare un progetto, porte aperte, altrimenti non va bene. Se qualcuno in famiglia non è dalla tua parte, forse dovresti chiarire come vanno certe cose e poi l’Oroscopo di Paolo Fox si aspetta grandi novità, con questo Giove che da maggio aiuterà tutti i nati del segno a vivere un progetto in maniera intensa: che sia d’amore, di lavoro o di casa, non importa. La qualità e la volontà sono le nostre: le stelle possono indicarci la strada.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sospettano che qualcuno non sia stato sincero, il Cancro deve dimenticare i mesi passati e recuperare

Gemelli, recupero netto con una Luna in trigono, in aspetto buono. In questo momento, per vari motivi, tanti dovranno sedersi a tavolino, magari di fronte a una persona e dire “cosa vogliamo fare del nostro destino?”. Questo perché il nuovo transito (ancora lontano ma si può far sentire) di Saturno parla proprio di grandi scelte, ma anche di rinvii: se dovevi iniziare un programma, qualcuno ti avrà detto che non ci sono i soldi ed era meglio rimandarlo. Alcuni Gemelli pensano che non tutti siano sinceri e che siano state raccontate delle scuse: i primi giorni di febbraio saranno polemici in questo senso, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, Venere sempre più vicina per quanto riguarda un aspetto importante. Questo dicembre 2022 ce lo dimentichiamo, facciamo finta che non sia successo nulla anche se è accaduto di tutto, scherza l’Oroscopo di Paolo Fox: guardiamo a questo mese di gennaio come di recupero e a febbraio come a un mese importante non solo per risalire la china, ma anche per farsi scivolare le cose addosso. È vero che hai una spiccata sensibilità, ma non è che, come una spugna, devi assorbire tutto quello che ti circonda: ogni tanto devi anche pensare a stare bene. Purtroppo questa non è stata una settimana top e infatti ti avevo messo ultimo in classifica, però ci sarà un recupero.











