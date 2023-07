Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 luglio 2023/ Amore top per l’Ariete, qualche malumore per Toro e Cancro

Oroscopo Paolo Fox: sentimenti favoriti per l’Ariete, il Toro deve attendere che termini l’opposizione di Mercurio

Ariete, in questi giorni fermo non stai di certo, anzi sei fin troppo agitato. L’agitazione deriva da tanti motivi diversi, non ultime le questioni di soldi: secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, Giove tocca il settore delle finanze e quindi bisogna mettere a posto qualche contenzioso e forse dosare un po’ di più la propria generosità, perché non si può fare quello che si faceva prima. Incontri e occasioni: i sentimenti sono in primo piano con un cielo davvero caldo.

Oroscopo Paolo Fox 21 luglio 2023/ Pianeti veloci in opposizione per il Toro, svago consigliato ai Gemelli

Toro, in questo periodo complesso, ma non impossibile, è normale che tu sia un po’ preoccupato per alcune vicende che riguardano la vita privata, la famiglia. L’Oroscopo di Paolo Fox auspica che già ad agosto arrivi una bella notizia: abbiamo Mercurio ancora contrario che dal 28 tornerà attivo. Le situazioni vissute di recente, anche conflittuali, possono essere nate paradossalmente anche grazie a una crescita, a un progetto o a un programma che desideri portare avanti, ma evidentemente ci sono stati degli scontri. In amore ci vuole molta attenzione.

Oroscopo Paolo Fox 21 luglio 2023/ La Luna opposta non danneggia il Sagittario, il Capricorno vuole amore

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli stacchino la spina, il Cancro è protetto da Giove ma ancora cose da sistemare

Gemelli, l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che le conferme sono dietro l’angolo per l’amore, ma sul lavoro sono possibili dei ritardi. Esci da settimane piuttosto conflittuali, da questo punto di vista e forse anche un po’ stravaganti. Le storie d’amore che nascono ora sono molto intriganti e addirittura potresti fare una scoperta molto speciale. Tu sei una persona che ama divertirsi e quindi attenzione: se ci sono troppe preoccupazioni nella tua mente, cerca di staccare la spina.

Oroscopo Paolo Fox 21 luglio 2023/ Finalmente una giornata sì per lo Scorpione, Vergine in cerca di armonia

Cancro, un lieve malumore che a volte confina con una certa agitazione che senti fuori di te, perché ci sono persone che non ti danno tregua e pace, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Le coppie che convivono da poco e le persone che hanno, da pochi mesi, vissuto un cambiamento, non è che siano del tutto serene. Giove scherma le problematiche più grandi, ma bisogna ancora mettere a posto contenziosi e questioni di carattere economico. I nuovi amori sono importanti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA