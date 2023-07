Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 luglio 2023/ L’Acquario single non promette amore, nuove realtà per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario non prometta ciò che non può in amore, il Capricorno colga le mille occasioni che ha

Sagittario, con questo fascino che Venere porta nella tua vita, non solo avrai una buona capacità di azione, ma vedrai rinnovato e potenziato lo spirito di avventura che possiedi dalla nascita. Per i single, è meglio concedersi all’amore, però senza promettere nulla per ora, in quanto sappiamo che il Sagittario si appassiona facilmente e poi perde quota strada facendo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, chi è troppo diffidente e ha paura di lanciarsi sbaglia, perché quando un oroscopo è favorevole, bisogna sfruttare l’occasione giusta: meglio farsi vedere in giro, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. I legami sentimentali forse non hanno tutto il peso che potrebbe avere, in questo periodo, la situazione lavorativa, però vanno curati. Questo è l’anno delle grandi decisioni per il tuo segno e quindi c’è chi, finalmente, inizia a fare un lavoro che proseguirà per anni, c’è chi dopo anni di preparazione avrà l’occasione giusta per farsi notare. Molto importante adesso imporre la propria volontà, con gentilezza e diplomazia, perché grande importanza rivestono le nuove collaborazioni e persino le nuove società: molti stanno aspettando l’occasione giusta!

Acquario, non è che questo periodo sia difficile, ma sei tu che non sai bene quello che vuoi. Ogni tanto commetti, agli occhi degli altri, delle imprudenze. Chi non è più innamorato, perché scottato da un distacco, deve credere nelle nuove possibilità che questo cielo offre, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che, in questo momento, i single non si lancino in amori per la vita e vogliano mantenere una certa indipendenza. C’è il desiderio di trasgressione, se per troppo tempo si è vissuti nella noia. Questo desiderio di fare sempre cose nuove dev’essere gestito con attenzione nell’ambito del lavoro, altrimenti si rischia di perdere il certo a favore dell’incerto. Coloro che l’anno scorso o agli inizi di quest’anno hanno chiuso una collaborazione, probabilmente ne apriranno un’altra, però la data di partenza di certi progetti slitta di continuo e avremo, anche durante l’autunno, frequenti ripensamenti.

Pesci, Saturno nel segno è il pianeta che ti permette di superare qualche problema: chi ha ricevuto colpi bassi adesso è più forte. È un oroscopo importante per i liberi professionisti, per i giovani che devono affrontare un esame o per chi vuole cambiare azienda, gruppo o ruolo. Accetta un invito fuori dal solito ambiente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché potrebbe aiutarti a ritrovare quell’indipendenza, ma anche quella voglia di amare che da tempo senti necessaria. Una libertà fatta di sogni, emozioni e realizzazioni, proprio come piace a te: è questa nuova visione della vita che stai cercando.











