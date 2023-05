Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Abbiamo visto i primi grandi nuovi transiti di maggio con Giove in Toro e Marte in Leone. Vediamo cosa ci riserva questa settimana, cominciando con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 22 maggio 2023, tratto dalla rubrica quotidiana Latte e stelle, su Radio LatteMiele. Le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete rimandi le discussioni d’amore a giugno, il Toro è forte ma sotto pressione

Ariete, andiamo incontro a un periodo faticoso e anche se hai iniziato un nuovo progetto da un anno a questa parte, in compagnia di Giove che fino a qualche giorno fa è stato nel tuo segno, ora capisci che prende più tempo del dovuto. Speriamo che l’amore non paghi pegno! Nel caso in cui ci fossero problemi sentimentali, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di rimandare eventuali discussioni a giugno, anche se ci sono piccoli tafferugli in casa, tra genitori e figli, tra parenti, per questioni varie, anche di soldi.

Toro, le stelle promettono molto, ma l’impegno è grande e ti senti un po’ sotto pressione. Gli studenti che devono affrontare esami, quelli che devono essere sempre pronti all’azione e che devono dimostrare di essere superiori a qualcuno: qui l’Oroscopo di Paolo Fox vede forte stress. Le trasformazioni che impone il 2023 sono importanti, perché Giove nel segno rappresenta a volte un cambio di vita, in certi casi di abitazione oppure d’ufficio: queste condizioni, sia pure nel complesso positive, portano qualche fastidio e momenti di forte nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sono favoriti nel dire quello che sentono, il Cancro è in netta ripresa

Gemelli, con una situazione astrologica di questo tipo, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che sia giusto dire quello che senti. L’amore si risveglia da giugno: prima dell’inizio del mese, se hai una storia a cui tieni, forse conviene tenere le parole sotto controllo. In qualche coppia però c’è una sorta di accordo: “Io non vedo quelli che fai tu e tu non vedi quello che faccio io”, ma questo genere di situazioni porta inesorabilmente a una resa dei conti.

Cancro, bello questo cielo: trampolino di lancio per un recupero alle porte. L’Oroscopo di Paolo Fox spera davvero che tu abbia voglia di fare tante cose in più: tutte quelle che non sei riuscito a fare nella prima parte dell’anno! Quante volte quelli che hanno iniziato un nuovo progetto o programma hanno pensato di aver sbagliato e di voler smettere, perché i risultati erano insoddisfacenti? Al tempo stesso, se hai fatto tanto e ora pensi che ti tolgano qualcosa, sei un po’ nervoso. Ora però abbiamo un cielo che permette di cadere in piedi. Accordi e contratti saranno più favoriti. Non dare nulla per scontato! Anche in amore.

