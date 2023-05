Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Abbiamo visto i primi grandi nuovi transiti di maggio con Giove in Toro e Marte in Leone. Vediamo cosa ci riserva questa settimana, cominciando con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 22 maggio 2023, tratto dalla rubrica quotidiana Latte e stelle, su Radio LatteMiele. Le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone ha tante spese, la Vergine deve lasciare che il destino si compia

Leone, questa è una giornata che porta una sorta di riflessione generale su quelle che sono le tue capacità. Cerca di contenere le spese, perché il nuovo transito di Giove rappresenta spese di troppo, una discussione e, in casi eccezionali, la necessità di contattare avvocati e legali per mettere a posto alcune questioni importanti. Chi in questi giorni fa una scelta avventata, potrebbe pentirsene, soprattutto in amore, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, questo cielo toglie qualcosa e aggiunge qualcos’altro: un cambiamento che non avresti voluto è in corso, forse perché alcune situazioni contingenti portano a vivere delle novità. Siccome le indicazioni, in astrologia, servono ad evitare tensioni, la raccomandazione dell’Oroscopo di Paolo Fox per questo inizio di settimana è di non prendere tutto di petto e lasciare che il destino si compia, anche perché è proprio nel solito ambiente che potrebbe capitare qualcosa di diverso, rispetto al passato. Amori in corso.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è in ripresa, lo Scorpione non lasci il certo per l’incerto

Bilancia, piano piano, giorno dopo giorno e con grande cautela, si recupera! Chi soffre di problemi deve comunque rallentare i ritmi e seguire le indicazioni delle persone competenti. Attenzione a non far diventare un peso psicologico tutto quello che è stato vissuto fino ad oggi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: la paura che si ripropongano delle complicazioni, che per qualcuno sono nate nell’estate dell’anno scorso e per altri a gennaio di quest’anno, è talmente grande da rendere a volte limitati i propri sforzi. Qualche piccola polemica può nascere proprio per paura: è comprensibile e non è colpa tua se c’è del timore! Le giornate più adatte per iniziare a concertare qualcosa di bello partono proprio da adesso, anche se sono ancora molti i nodi da sciogliere.

Scorpione, tu non ti fidi in generale e fai anche bene! Non sei una persona chiusa, però sai che prima di firmare qualunque cosa o prima di dare il tuo amore, ci pensi e ci ripensi e studi con molta attenzione le persone. Talvolta il tuo innato spirito critico è più di aiuto agli altri che a te stesso: quando c’è un pericolo riesci molto bene a mettere in guardia le persone a cui vuoi bene, ma se, soprattutto in amore, senti che c’è una difficoltà, tu la affronti anche se in cuor tuo sai che stai sbagliando. Quelli che vogliono iniziare un nuovo progetto di lavoro devono tenere in conto che Giove ha iniziato un transito un po’ birichino e quindi mai lasciare il certo per l’incerto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

