Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Abbiamo visto i primi grandi nuovi transiti di maggio con Giove in Toro e Marte in Leone. Vediamo cosa ci riserva questa settimana, cominciando con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 22 maggio 2023, tratto dalla rubrica quotidiana Latte e stelle, su Radio LatteMiele. Le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è un po’ indeciso, il Capricorno deve sostenere ritmi elevati

Sagittario, una situazione ambigua ma non difficile. Ognuno ha il suo cielo e le sue storie, ma è probabile che ci siano delle preoccupazioni sul rinnovo di un accordo o di un contratto e anche chi in questi giorni ha intenzione di fare qualcosa di diverso, ha dei forti dubbi: non sa se continuerà ad avere tutta l’energia sufficiente per portare avanti una certa situazione oppure semplicemente è annoiato e vorrebbe far decollare nuovi progetti. Per ora il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di volare bassi. Resta sempre un Giove neutrale, mentre la pagina dell’amore è molto intrigante! Giugno, luglio e agosto sono mesi ideali, per le coppie che si vogliono bene, per programmare qualcosa di bello.

Capricorno, il momento è interessante se desideri far partire un progetto o un programma che ha già registrato o registrerà un buon successo nel corso dei prossimi mesi. Addirittura chi è rimasto bloccato da problemi burocratici ora potrà ripartire. Il Capricorno dovrà avere le spalle larghe e sopportare qualche momento di tensione piuttosto alta, perché più novità ci sono e più bisogna “stare sul pezzo”, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Stelle un po’ ambigue per l’amore che però diventeranno più tranquille da giugno.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario cerca la libertà, i Pesci vanno verso un futuro positivo

Acquario, l’esigenza di mettersi in proprio, di allontanarsi da una situazione che non permette una crescita oppure di ritrovare la propria libertà, anche per fare delle cose divertenti o coltivare i propri hobby è sempre più forte! Tutti gli Acquario che si sentono schiavi del destino o di situazioni vissute di recente devono cercare di superarle e di ritrovare un po’ di tranquillità. Attenzione al partner, perché se non segue le tue direttive, potresti arrabbiarti parecchio, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, le nuove relazioni vanno vissute per quello che sono: splendide avventure! Nelle coppie di vecchia data, sarà bene risolvere qualche problema. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno dice che è tempo di cambiare, ma solo se ne vale la pena! Queste indicazioni astrologiche permettono di sperare in un futuro migliore. Possono nascere nuove collaborazioni, in particolare se la tua è un’attività già premiata dalle capacità personali. Se pensi di valere, dovresti fare una richiesta diretta, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.











