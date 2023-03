Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Cielo primaverile e anche per oggi, mercoledì 22 marzo 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci rivelerà se una nuova stagione è sbocciata per i segni zodiacali. Scopriamo le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario può vedere dei tagli netti, il Capricorno è in un momento critico

Sagittario, ti senti un po’ come un bambino a cui vengono tolte le rotelline laterali della bicicletta e quindi adesso devi trovare un nuovo equilibrio. Continuando nella metafora, anche se sai andare in bicicletta, probabilmente il percorso che stai affrontando è un po’ da mountain bike, con tanti alti e bassi, con qualche scossone che non hai deciso tu. Non vale la pena di tornare su discussioni con i fratelli o con i parenti: se ci sono divisioni e spartizioni, è meglio trovare un accordo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. La dissonanza di Saturno può avere un effetto importante nella risoluzione, drastica però, di rapporti che non vanno bene da tempo: o con me o contro di me.

Capricorno, una certa prudenza è da seguire, in questa fine di marzo, anche per quanto riguarda contatti e accordi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Coloro che sono sposati da tempo e hanno un bel rapporto sentimentale non riescono a stare insieme quanto vorrebbero, perché le questioni di lavoro hanno preso il sopravvento su tutto il resto. Speriamo che tu non ceda alla situazione particolarmente stressante legata alla vita pratica, perché proprio i sentimenti dovrebbero essere più protetti adesso. Comunque, i nuovi incontri sono favoriti.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario ha Venere dissonante, i Pesci vogliono stare meglio

Acquario, sappiamo che ti piace la trasgressione e che ogni tanto hai bisogno di vivere delle relazioni molto fantasiose. Nelle storie fragili, questo è un momento di “dentro o fuori” definitivo e lo dice Venere dissonante: non è un elemento di disturbo notevole, se in fondo c’è una buona complicità, ma se la coppia è in crisi da molto tempo, potrebbe rappresentare la classica goccia che fa traboccare il vaso. Prenditi una pausa di riflessione, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, sai di essere una persona dalle capacità particolari, tanto che l’Oroscopo di Paolo Fox dice spesso che i nativi del segno sono quasi dei sensitivi: tu senti perfettamente quando una persona è dalla tua parte e quando non lo è. Il nuovo transito di Saturno, oltretutto, rende rigorosi e razionali e questo è positivo! Perché spesso i Pesci sono molto volubili, volano alti con la fantasia e perdono il contato con la realtà. Se c’è un’azione legale da mettere in atto, bisogna essere costruttivi, determinati nel far valere le proprie idee e, in questo momento, conviene affrontare il problema. Si possono anche iniziare delle cure per stare meglio e anzi: questa voglia di ritrovare la serenità, dopo quel senso di affaticamento che ha segnato gli ultimi mesi, è importante e con un esperto, con la persona giusta al tuo fianco, potrai fare grandi passi in avanti verso un nuovo equilibrio e un maggiore benessere.

