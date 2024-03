Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 marzo 2024/ Ancora qualche incertezza per Leone e Bilancia: meglio aprile

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è ancora in stand by, la Vergine ha diverse opportunità

Leone, marzo ti vede ancora in attesa. Giove non ti ha accontentato granché, dal punto di vista economico, negli ultimi mesi, e anche chi ha guadagnato magari si è visto accusato di qualcosa. In questa fase hai comunque una bella visione per il futuro e aprile sarà un mese in cui recupererai fiducia, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore torna al centro della tua vita!

Vergine, Venere è in opposizione, ma questo non è molto rilevante, perché in realtà la situazione migliore riguarda l’aspetto professionale. Qualcuno deve fare una scelta tra due offerte: forse c’è un po’ di incertezza, ma meglio sempre abbondare, mentre quelli meno attivi devono decidere per proprietà o case e con dispute anche tra parenti. L’Oroscopo di Paolo Fox ti mette sul chi va là, perché mercoledì 27 e giovedì 28 saranno ottime per il lavoro!

Bilancia, se lavori part-time, probabilmente c’è già stata una conferma da giugno in poi. Tuttavia sono questi i mesi che ti preoccupano di più: tutto è in confusione e rimesso in discussione. C’è poi anche chi ha dubbi in amore: se una relazione non funziona più, non sei stato zitto e questo può aver creato qualche sconvolgimento. Meglio così, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, in caso di problemi relazionali, capitati nell’ultimo periodo, allontanali! Possono tornare protagoniste le amicizie adesso e Venere assicura passione, anche se non sei pronto per una storia seria. Non essere troppo polemico, perché nonostante il tuo carattere focoso, il tuo cuore è grande ed è bene farlo emergere ora, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

