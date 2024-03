Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 marzo 2024/ Grande cielo per l’Ariete, il Toro affronta meglio le difficoltà

Oroscopo Paolo Fox: si va verso una concentrazione di pianeti per l’Ariete, il Toro non ha più Marte in opposizione

Ariete, le amicizie di adesso possono diventare qualcosa di più in futuro. Ad aprile ci sarà un’importante concentrazione di pianeti nel tuo segno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, e siamo quasi arrivati! Ci sarà la forza necessaria per costruire qualcosa di bello o per chiudere, in alcuni casi, con persone che non vanno bene.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 marzo 2024/ Il Sagittario non recrimini e il Capricorno si prepari alla lotta

Toro, anche se ci sono ancora molte cose da sistemare, sii ottimista, perché da oggi, Marte non è più opposto ed è già qualcosa, perché affronterai meglio le cose. Inoltre, hai sempre Giove dalla tua parte fino alla fine di maggio e quindi, nella migliore delle ipotesi potrai sfruttare tutto ciò che è capitato in positivo, nella peggiore avrai l’occasione di cambiare vita. Se una relazione o un lavoro cambia, è perché non si poteva andare avanti così, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Coloro con ascendente Capricorno o Scorpione sono quelli più crucciati.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 marzo 2024/ Ancora qualche incertezza per Leone e Bilancia: meglio aprile

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sono risoluti in amore, il Cancro affronterà a breve una trattativa

Gemelli, piccoli conflitti nelle relazioni interpersonali, con Venere così agitata. Nelle coppie insieme da tempo ci sono stati molti sbandamenti, di recente e bisognerebbe trovare un po’ di stabilità. Se sei diviso tra due storie oppure la persona che ti piace non è convinta, non vorrai perdere tempo inutilmente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, grande ritorno dei sentimenti e il fine settimana sarà brillante per l’amore! Sul lavoro, con Saturno e Giove favorevoli, i progetti saranno incoraggiati, tuttavia i primi di aprile innescheranno una trattativa che non si risolverà in fretta. In poche parole, se chiedi di più non avrai subito ciò che desideri. Alla fine ce la farai, ma dovrai battagliare, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 marzo 2024/ Acquario e Pesci desiderosi di amare

© RIPRODUZIONE RISERVATA