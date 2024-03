Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 marzo 2024/ Il Sagittario non recrimini e il Capricorno si prepari alla lotta

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario non accetta ordini, il Capricorno affronterà un aprile bellicoso

Sagittario, chi cerca di bloccare la tua azione e ti inondano di richieste hanno (metaforicamente) vita breve, perché sei allergico alle imposizioni. Questo non significa che tu non sia responsabile, ma non vuoi che gli altri ti assillino con ciò che devi o non devi fare. Nelle relazioni sentimentali non recriminare allo scopo di coprire verità emerse di recente, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 marzo 2024/ Ancora qualche incertezza per Leone e Bilancia: meglio aprile

Capricorno, l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che le prime giornate del prossimo mese saranno un po’ turbolente e quindi se devi fare una scelta è meglio muoversi prima della fine di marzo. Se hai un ruolo di responsabilità, le discussioni saranno inevitabili. Aprile si apre con qualche difficoltà ma avrà una buona chiusura, mentre marzo è una sorta di “terra di mezzo” in cui devi prepararti alla lotta, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Hanno buone prospettive le relazioni che nascono ora.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 marzo 2024/ Acquario e Pesci desiderosi di amare

Oroscopo Paolo Fox: buona la Luna per l’Acquario, i Pesci rischiano la gelosia

Acquario, fine della Luna in opposizione e stai meglio anche fisicamente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Il settore che domina il tuo cielo, in questo momento, è la casa: da ristrutturare, ammodernare, vendere e così via. L’obiettivo è avere un luogo piacevole in cui vivere. Le passioni si risvegliano e il cielo aiuta gli audaci!

Pesci, questa Venere ti rende molto passionale: il rovescio della medaglia è la gelosia (soprattutto con lo Scorpione) o la smania di avere risposte. Sul lavoro, sai che l’Oroscopo di Paolo Fox, ritiene il trimestre fino a maggio per compiere le scelte più importanti e poi ciò che è stato, è stato. Attento con i soliti segni per te difficili: Sagittario e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 marzo 2024/ Leone, Bilancia, Scorpione e Vergine

© RIPRODUZIONE RISERVATA