Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 novembre 2023/ L’Ariete può vincere, il Cancro è senza infamia e senza lode

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete ha voglia di rivalsa, il Toro ha una giornata positiva

Ariete, se qualcuno, di questi tempi, l’anno scorso, ha dovuto rinunciare a qualcosa di importante, ora è normale che voglia vincere una sfida e recuperare quello che ha perso. È importante capire il modo in cui si attua questa gestione della situazione, perché chi è molto impetuoso, rischia di sbagliare per colpa della fretta, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Fatica e disagi ce ne sono sempre quando si punta a un obiettivo importante, ma noi sappiamo che l’Ariete recupera. Da oggi arriva il Sole favorevole e da venerdì anche Marte: tante sfide potranno essere vinte!

Toro, alla ricerca di un po’ di stabilità, per cause esterne. Da quest’estate, stai tentando di ritrovare un buon equilibrio anche a livello economico. Tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che hai un alleato, un paladino d’eccezione: Giove che transita nel tuo segno e ti aiuterà fino a maggio. I primi mesi dell’anno nuovi saranno molto importanti, quindi non bisogna dimenticare che, anche se ultimamente ri è sembrato di “camminare sulle uova”, stai cercando di fare quello che ti compete, cercando di evitare qualsiasi polemica. La giornata aiuta.

Gemelli, le storie d’amore che hanno retto ai sobbalzi delle ultime settimane sono forti. Venere ha regalato più intuizioni ed emozioni. Il tuo desiderio di libertà non verrà forse del tutto compreso da persone che lavorano con te e anche le tue idee stravaganti. Resta comunque un oroscopo utile per cercare di ricucire uno strappo e il fine settimana sarà importante proprio per ampliare il giro delle conoscenze, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, mercoledì interessante con la Luna in buon aspetto. Abbiamo dei pianeti neutrali, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, e quindi se non ti trovi a tuo agio, se fai tante cose e arrivi alla sera più stanco di come accadeva agli inizi di novembre, non è un caso. Non è un oroscopo no, ma non abbiamo quel propellente che vorresti avere. Le relazioni si vivono con trasporto dimezzato, mentre saranno molto più intense da dicembre.

