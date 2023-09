Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 settembre 2023/ Prove di forza per il Leone, la Bilancia parla fuori dai denti

Oroscopo Paolo Fox: decisioni importanti per il Leone, la Vergine avrà la Luna amica nel weekend

Leone, grande voglia di azione e di metterti in gioco, con Venere nel segno. Devi decidere cosa fare: continuare o no. Hai piena capacità di azione in amore e, nell’ambito del lavoro, è richiesta una grande forza, forse perché proprio tu, in passato, hai accettato delle sfide importanti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, stai gestendo al meglio la tua vita? Perché forse senti su di te troppe responsabilità, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Ad ogni modo, le giornate di sabato e domenica viaggeranno con la Luna favorevole e, qualora ci fossero dei problemi, si potranno risolvere. Devi ritrovare un buon equilibrio: peccato che tu non riesca a scaricare qualche peso.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia dice quello che pensa, work in progress per lo Scorpione

Bilancia, Marte nel segno rappresenta agitazione, ma a livello concreto può anche indicare fastidi fisici, irritazioni muscolari. La Bilancia deve superare uno stress che forse ha accumulato oppure c’è proprio un problema fisico da risolvere con persone competenti. L’amore ha bisogno di maggiori garanzie, ma c’è una novità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: da qualche tempo dici esattamente quello che pensi e non si più quella persona che, per quieto vivere, restava in silenzio. Questo può essere un problema: per gli altri.

Scorpione, è un momento particolare della tua vita. Non si può dire che alcuni progetti siano del tutto risolti e soprattutto, se hai in mente qualcosa di importante, evidentemente sarà l’autunno a darti maggiori garanzie: è come se stessi lavorando a un’impresa che, prima di un certo lasso di tempo, non riuscirà a dare i suoi frutti. Giove opposto, raccomanda prudenza, sia in amore sia nel lavoro, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.











