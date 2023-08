Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 agosto 2023/ Marte darà energia alla Bilancia, lo Scorpione invece è scarico

Oroscopo Paolo Fox: Venere è ok, ma attenzione a Giove per il Leone, la Vergine ha dovuto cambiare tutto

Leone, attenzione alle competizioni nell’ambito del lavoro che possono capitare sia con soci e collaboratori, sia con parenti o genitori, se si ha un’attività di famiglia. In questo momento, il Leone ha bisogno di farsi notare e di prendersi i propri spazi: attenzione a non incappare in ripensamenti dell’ultima ora oppure a dare per scontate delle situazioni che sono ancora in divenire. Sul lavoro e in amore si impongono delle scelte, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che questa Venere in transito nel segno porta sì sensazioni positive, ma Giove contro, se ci sono dei problemi, li farà uscire allo scoperto. Nei legami in cui c’è stato qualche disagio o qualche bugia di troppo, è arrivata la resa dei conti.

Vergine, sarà un autunno pieno di impegni e l’Oroscopo di Paolo Fox lo anticipa ora affinché tu possa metterti di buzzo buono per iniziare a fare delle cose che renderanno parecchio. Oggi il Sole entra nel tuo segno e quindi questo alimenta già una buona speranza per il futuro. Giove ottimo pone nuove opportunità e si spera che Saturno opposto, anche se ha cambiato qualcosa, non abbia fatto del male. Tu sei una persona che ripete le esperienze sicure, non ti va di rischiare e forse Saturno ti ha fatto un dispetto: ti ha messo nella condizione di ripartire da zero. Guardando il lato positivo, può anche essere stimolante.

Bilancia, tra qualche giorno, Marte sarà nel tuo segno zodiacale e devi salutare con una certa enfasi questo pianeta, perché in astrologia rappresenta la riscossa, la voglia di discutere. Può portare anche nervosismo, ma on è una novità per te, dal momento che, già dagli inizi dell’anno hai dovuto lottare con soci, collaboratori e persone infedeli. L’Oroscopo di Paolo Fox parla di infedeltà, ma non si riferisce solo all’amore: alcuni nativi del segno si sono resi conto di dover contare solo su loro stessi. Recupero psico-fisico necessario, dopo un periodo di stop.

Scorpione, un minimo di tranquillità ci vorrebbe, ma riesci ad ottenerla, ti chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Attorno a te ci sono mille tensioni: forse sei preoccupato perché una persona che ami o che ti interessa non sta bene, probabilmente, in questi giorni, c’è qualche disputa con un ex. Abbiamo visto che le storie d’amore hanno conosciuto momenti di disagio da giugno e, probabilmente, i più sereni sono coloro che vivono relazioni part-time. Anche in questo caso, però, qualcuno potrebbe richiedere la tua presenza. C’è un po’ di agitazione, che si riversa in amore, che riguarda soprattutto il lavoro e coloro che avranno a che fare, da settembre, con altri luoghi altre persone e probabilmente anche una revisione di progetti.











