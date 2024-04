Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 aprile 2024/ Lo Scorpione è messo alla prova, come l’umore dei Pesci

Lo Scorpione avrà la Luna nel segno, ma un esame o una prova difficile da affrontare. C’è anche chi, come i Pesci, devono sfruttare il momento positivo e chi invece non deve prendere cantonate in amore, come l’Acquario.

Migliora il cielo per la Bilancia, lo Scorpione è in pista per una prova. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Bilancia, hai il desiderio di essere libero ed evitare polemiche e persone che instillano il senso di colpa negli altri. Per far questo devi rafforzare la fiducia in te stesso, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. La prima parte di aprile, per te e altri segni, non è stata semplice, perché è stata caratterizzata da conflitti, anche banali. Cerca di recuperare fisicamente!

Scorpione, la Luna arriva nel tuo segno nel pomeriggio, tuttavia Giove opposto dice che devi affrontare un test che ti mette in agitazione. Lo Scorpione solitamente non ama tanto parlare delle proprie beghe, ma dato il momento un po’ caotico, una persona che ti ascolti e ti capisca potrebbe aiutarti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Marte insidia il Sagittario, il Capricorno ha una buona giornata

Sagittario, arrivano delle buone risoluzioni, sul lavoro. Marte opposto però è dispettoso e ti porta sempre qualche provocazione, come se, in questo periodo, tu avessi a che fare con gente strana o con un conflitto interiore che non ti dà pace, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Le stelle proteggono gli amori già in essere.

Capricorno, maggio sarà un mese vincente e non preoccuparti di quelli che ti ostacolano per invidia, solo perché non hanno il coraggio di fronteggiarti, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Il momento è ancora di attese: soprattutto per chi ha a che fare con la burocrazia o questioni relative alla casa. Il Sole è nuovamente positivo, la Luna sarà favorevole da questa sera: stelle importanti!

L’Acquario avrà un maggio di braccio di ferro per il lavoro, i Pesci non si incupiscano. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Acquario, non esagerare in amore! Potresti provare, in questo momento, una forte passione che potrebbe rivelarsi illusoria, perché maggio farà emergere ciò che manca in una relazione. Se, per esempio, una storia è diventata opprimente, vorrai liberarti dal suo peso. Dal punto di vista professionale, maggio sarà un mese un po’ conflittuale, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, il tuo cielo è davvero interessante: Saturno e Marte sono con te e il Sole è favorevole. Non ti manca l’intraprendenza, ma coloro che vivono in modo un po’ conflittuale o sono vittime di ciò che accade, dovrebbero pensarci bene: questo è un momento di belle occasioni. Per i sentimenti, i single si guardino attorno, perché maggio sarà un mese con una bellissima Venere! Qualcuno che non ti aveva abbastanza considerato, adesso ti darà una chance, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

