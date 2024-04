Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 aprile 2024/ Un cielo più positivo per Gemelli e Cancro: chi è al top?

Ci sono segni zodiacali che si avviano verso una seconda metà del mese (e dell’anno) migliore, come Toro, Cancro e Leone, che hanno un po’ faticato precedentemente. Oggi la Luna passerà dalla Bilancia allo Scorpione, nel pomeriggio, e sarà pesante per l’Ariete.

Luna opposta per l’Ariete, il Toro va meglio al mattino. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Ariete, oggi la Luna è in opposizione e il tuo cielo è un po’ stressante. Tuttavia per stancarti ci vuole parecchia pressione, nel tuo caso, per cui l’Oroscopo di Paolo Fox immagina che ci sia semplicemente qualche “interferenza” o dubbio. Alla fine tutto andrà per il meglio, ma il consiglio è di ritrovare un po’ di serenità, perché le tensioni che ci sono state recentemente, che includono alcune risposte non pervenute, possono aver causato anche qualche disturbo fisico.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 aprile 2024/ Lo Scorpione è messo alla prova, come l'umore dei Pesci

Toro, punta sulla mattinata! Sono state molte le difficoltà e l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che il giorno 7 maggio ci sarà una grande concentrazione di pianeti nel tuo segno che comporta decisioni importanti e definitive. Questo periodo ti riporta in pista!

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro si avviano verso un cielo più clemente

Gemelli, grande volontà di agire e di migliorare il futuro. L’Oroscopo di Paolo Fox sostiene che i prossimi due mesi saranno importanti per i single, ma anche per chi si è separato e vorrebbe una nuova relazione. Ci sono soluzioni e nuovi orizzonti da inseguire: solo un po’ di attenzione per le questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 aprile 2024/ Leone e Sagittario al top e i segni di terra lottano: vinceranno?

Cancro, sei molto agitato perché recentemente hai avuto un po’ di scontri sul lavoro. L’Oroscopo di Paolo Fox aveva già annunciato che la prima parte di aprile sarebbe stata più pesante, per le questioni professionali o personali, mentre adesso va meglio e, a breve, affronterai un cielo molto importante per te.

Il Leone decida al mattino, la Vergine è impulsiva. L’opinione dell’Oroacopo di Paolo Fox

Leone, la mattina è migliore della sera: prendi le decisioni in questo arco temporale. Potresti ripensare alcune questioni: in amore, per esempio, se hai due relazioni in piedi o stai vivendo un dissidio interiore, molto probabilmente, con l’arrivo di maggio, non riuscirai a tacere. In serata, evita di creare polemiche, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 aprile 2024/ La Bilancia recupera bene e Acquario è innamorato: è vero amore?

Vergine, Marte e Saturno opposti ti hanno messo dei paletti: se c’è qualcuno che non ti ha considerato e non ha dato valore al tuo impegno, l’Oroscopo di Paolo Fox è certo che tu abbia detto stop! Ci sono Vergine che hanno cambiato lavoro o che non hanno più intenzione di ascoltare lamentele. Reagisci quindi in modo un po’ impulsivo, insolito per il tuo segno, per allontanarti dalla negatività e dai disagi. Tuttavia ci sono nuove opportunità in arrivo da maggio!











© RIPRODUZIONE RISERVATA