Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 dicembre 2023/ I Gemelli si preparano a Giove, il Natale rincuora il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: Natale fruttuoso per l’Ariete, il Toro si rilassi con la persona amata

Ariete, questo Natale verrà impostato in maniera molto interessante perché ha già buone idee targate 2024. Si può dire che l’Ariete è uno dei segni che avrà di più, il prossimo anno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, con la solita frenesia e il solito desiderio di arrivare un po’ prima degli altri che, in qualche modo, andrà anche calmierato. Una situazione astrologica buona anche per gli incontri.

Toro, giornata interessante, con qualche piccola tensione che va avanti, soprattutto dal punto di vista economico, da qualche settimana. L’Oroscopo di Paolo Fox tende sempre a gratificare i nati Toro, pensando che Giove nel segno alla fine risolva tutto, però questa sera, se si può programmare qualcosa di piacevole, con la persona amata ed evitare qualche screzio, è meglio. Rapporti con gli altri sempre un po’ polemici.

Oroscopo Paolo Fox: momento di verifica per i Gemelli, spese inattese per il Cancro

Gemelli, mancavano progetti? Arriveranno! Perché l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che, tra qualche mese, Giove arriverà nel segno. Non sarà un Giove proprio nel pieno delle sue potenzialità, perché sarà un po’ danneggiato da Saturno, però tutto quello che fai ora o che imposti per la seconda metà del 2024 è importante. Saturno insieme a Giove potrebbero anche incidere sulla tua decisione di cambiare vita e anche persone attorno: ecco perché ora devi assolutamente capire chi sta dalla tua parte e chi no. Alcuni nodi vengono al pettine.

Cancro, qualche spesa di troppo, forse una bolletta che avevi dimenticato? Comunque punta sui sentimenti, perché sta per arrivare Natale. La maggioranza dei nati Cancro che ama la famiglia e il valore degli affetti non può non essere coinvolta, in qualche modo, dal Natale. Saturno in transito attivo conforta la tua vita, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.











