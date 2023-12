Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 dicembre 2023/ La Luna è favorevole alla Vergine e ostile allo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: il Leone faccia il minimo indispensabile, la Vergine ha Sole e Luna favorevoli

Leone, c’è un eccesso di stanchezza e sarebbe meglio fare solo cose essenziali. Tuttavia la creatività non manca! È probabile che, in questi giorni, molti stiano mostrando le proprie qualità e, in qualche modo, siano pronti a fare un grande salto nel lavoro, sulla base delle capacità personali. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che Giove dissonante (un aspetto nervoso che finirà comunque in primavera) può avere generato anche qualche disagio in famiglia e preoccupazioni. Attorno non ci sono le stesse persone e forse bisogna anche intavolare nuovi discorsi. Andiamo, in ogni caso, verso un anno di successo.

Vergine, oggi abbiamo una bella Luna favorevole assieme al Sole, per l’Oroscopo di Paolo Fox: questo porta una buona creatività, ma soprattutto una capacità razionale che poi è quella che ti salva nella vita. Se saprai volare alto,ma soprattutto avrai la capacità di accettare trasformazioni, perché di solito ti fermi sugli stessi argomenti e vuoi avere attorno le stesse persone, capirai che tanto sta cambiando e che solo l’accettazione di questo momento così importante della tua vita potrà condurre a soluzioni ottimiste. Sarebbe opportuno recuperare sentimenti positivi.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia merita un riconoscimento, lo Scorpione si rilassi

Bilancia, hai passato molto tempo a consolare le persone che hai attorno. Si avvicina il Natale, festa che conta tanto a livello emotivo, e sarebbe il caso che qualcuno ti riconoscesse dei meriti, soprattutto se ti sei stancato tanto e ti sei innervosito, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Sappiamo oltretutto che, nella parte centrale di quest’anno, chi è stato male non ha avuto tante opportunità e ora aspetta qualcosa di più. Con Leone, Vergine e Sagittario possono nascere dei legami molto interessanti.

Scorpione, la Luna è opposta insieme a Giove: c’è da vedere qualche conto in sospeso e se un progetto di lavoro si è arenato, non arrabbiarti. A volte hai la sensazione che agli altri sia dato più che te, ma è davvero così? Questa sera aiuta il sonno con una buona tisana, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ti vede un po’ nervoso, e cerca di scaricare quest’agitazione prima che arrivi Natale.











