Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 23 febbraio 2023, ci rivela una concentrazione di pianeti in qualche segno, mentre ci avviciniamo a un periodo di cambiamenti molto importanti per tutti. Tutti i giorni, l’astrologo tiene la sua rubrica “Latte e Stelle” su Radio LatteMiele e anche per questa giornata scopriamo le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete ha una carica di energia in più, il Toro deve procedere senza cadere

Ariete, giornata particolare: oggi Luna, Venere e Giove si trovano nel segno. Una prima ricarica di energia e poi arriveranno anche altri bonus. L’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce alla stagione primaverile, che da sempre ti fa volare alto. Non ti piace attendere, quindi dipende dalla tua situazione, però qualche bella soddisfazione potresti anche essertela tolta: pensiamo, per esempio, a quelli che sono andati via da un certo posto e adesso vengono rimpianti. Non lasciarti scappare un’occasione che, se sei single, può arrivare anche in amore.

Toro, ha voglia di spingere nuovi progetti e naturalmente hai bisogno di persone solide attorno. È un discorso che l’Oroscopo di Paolo Fox sta facendo da un po’, per cui chi non è in grado di mantenere certe promesse sarà allontanato dalla tua vita. Questo cielo è importante: da maggio ci saranno delle trasformazioni, ma già da marzo Saturno tornerà in buon aspetto. Tu vai avanti! Attenzione che nessuno ti faccia cadere giù. Se sei single, frequenta gente nuova.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli dovrebbero fermarsi per pensare, ancora un po’ di pazienza per il Cancro perché i cambiamenti positivi arrivano

Gemelli, avere le idee chiare è la cosa più importante, ma per arrivare a questo scopo bisogna fermarsi e avere il tempo di riflettere: tu ce l’hai questo tempo, ti chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Perché forse un po’ per natura e un po’ per destino, la tua vita sia piena di impegni: si impongono nuove regole nello stile di vita. Sul piano dei sentimenti è molto utile confrontarsi, proprio in questo momento.

Cancro, è un momento di grandi riflessioni e forse rischi anche di riversare in amore e in famiglia alcune tensioni che nascono nell’ambito del lavoro, però il conto alla rovescia è iniziato: marzo sarà un mese importante e maggio lo sarà di più. Prima di fare delle scelte sbagliate, l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di aspettare, In particolare, se ritieni che nei rapporti di lavoro, ma anche d’amore, si sia arrivati a un limite non più superabile, prendi tempo, perché magari quello che in questi giorni, così tesi, ti sembra irrisolvibile, tra qualche settimana potrebbe essere assolutamente risolvibile. Un po’ di “tranquillità forzata” dovresti importela.

