Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 23 febbraio 2023, ci rivela una concentrazione di pianeti in qualche segno, mentre ci avviciniamo a un periodo di cambiamenti molto importanti per tutti. Tutti i giorni, l’astrologo tiene la sua rubrica “Latte e Stelle” su Radio LatteMiele e anche per questa giornata scopriamo le previsioni per Sagittario, Capricorno e Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve ritrovare la voglia di fare, il Capricorno è impegnatissimo

Sagittario, chi ha la fortuna e la possibilità di vivere contatti potrà vivere qualcosa di più. Se senti dentro di te che le cose non vanno bene e sei un po’ distratto, l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che la tua natura è molto socievole e bisogna ritrovare l’ottimismo e la voglia di fare delle cose importanti. Forse frequentare i soliti ambienti comporta una monotonia che al Sagittario non piace. Con Gemelli e Vergine, doppia prudenza.

Capricorno, tu hai un’agenda piena d’impegni e non può essere che così, visto che da tarda primavera avremo un bellissimo Giove attivo. Questo è un anno di grande impegno. L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda quando agli inizi di quest’anno ti diceva: “Sei tra i vincitori e nessuno riuscirà a buttarti giù”: ecco perché sei più stabile. Ottenere consensi non è così difficile, ma attenzione a una piccola disputa che può capitare con Bilancia oppure con il segno del Cancro.

Oroscopo di Paolo Fox: l’Acquario deve evitare di fare le cose all’ultimo, i Pesci vivono cambiamenti importanti

Acquario, giornate molto frenetiche e il rischio è quello di arrivare a fare le cose all’ultimo secondo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. L’Acquario ci riesce benissimo, però è anche vero che l’agitazione si riversa non solo sulla situazione generale che stai vivendo, ma anche sulle persone che hai attorno. Prendi tempo, se c’è un problema che devi affrontare, e se la tua storia d’amore non è così “tonica”, forse non sarebbe male chiarire qualcosa che non va, entro questa sera.

Pesci, è arrivato il momento della grande trasformazione. Di solito queste stelle così importanti possono funzionare anche come motore per un cambiamento interiore: non è detto che debba accadere per forza qualcosa attorno a te, anche se l’Oroscopo di Paolo Fox non lo esclude, però potresti essere anche tu che affronti le situazioni in maniera diversa. È come se ti liberassi di alcune problematiche. A volte il destino ci invita ad attraversare altre strade in maniera un po’ brusca, costringendoci quasi ad ammettere un errore oppure, non avendo più le stesse persone di riferimento attorno, inevitabilmente bisogna fare delle scelte diverse dal passato. Molte cose cambieranno da marzo e siamo alle porte di un periodo importantissimo.

