Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Siamo arrivati a lunedì 23 gennaio 2023, una nuova settimana è appena iniziata e anche oggi le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox ci rivelano le intenzioni delle stelle, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Di seguito le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, quattro segni che hanno un po’ patito negli ultimi sette giorni: per chi migliorerà la situazione?

Oroscopo Paolo Fox: torna la Luna favorevole per l’Ariete, mentre oggi è storta per il Toro

Ariete, non sprecate tempo perché oggi abbiamo la Luna favorevole e poi via via arriveranno anche delle buone soluzioni: Giove è già lì, arriverà Venere dal 20 febbraio, poi avremo un ottimo cielo per cercare di recuperare qualcosa a livello legale e finanziario da giugno, che sarà un mese di liberazione. Insomma, pare proprio che vi siate messi in testa di fare tante cose importanti. Certo, la stanchezza ogni tanto pesa, perché se ci sono state anche delle privazioni, dei problemi, negli ultimi tempi, come la chiusura definitiva di un rapporto, bisogna metterci una toppa. In ogni caso, l’Oroscopo di Paolo Fox vi trova sempre, come si dice, “sul pezzo”.

Toro, oggi i nati del segno sono sempre forti, però devono resistere alla tentazione di mandare a quel paese qualcuno (un seccatore), perché la Luna è storta, mentre martedì e mercoledì saranno giornate importanti. L’Oroscopo di Paolo Fox vi chiede di recuperare l’amore: anche se c’è stata una chiusura, potreste trovare un’altra persona. Da venerdì 27, Venere inizia un transito davvero complice e questa è una stagione utile per tutti quelli che vogliono recuperare terreno.

Oroscopo Paolo Fox: settimana un po’ pesante nelle relazioni per i Gemelli, il Cancro recupera terreno

Gemelli, è normale, in certi momenti, sentirsi molto pensierosi o tentare di capire gli altri, non riuscendoci. Qui l’Oroscopo di Paolo Fox vuole mettere in guardia soprattutto le persone che hanno vissuto una crisi d’amore, perché da venerdì di questa settimana, non si potrà più tergiversare: se c’è stato un problema di coppia, andrà affrontato nel migliore dei modi o comunque tutte le situazioni che hanno generato polemiche, andranno chiarite. Ecco perché questa sembra essere una settimana un po’ pesante, per alcuni nativi del segno.

Cancro, la visione del futuro è molto più positiva e comunque non ci sono più i “nuvoloni” di dicembre. Quindi recupero nella classifica generale per il Cancro, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, ma anche recupero per quanto riguarda le emozioni del cuore. Le stelle premiano i nati del segno che, da venerdì, vorranno anche emozionarsi, ma anche perdonare, capire: in amore, c’è più disponibilità.











