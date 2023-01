Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

È iniziata una nuova settimana e anche oggi, lunedì 23 gennaio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox ci incuriosisce con le previsioni astrologiche in onda su Radio LatteMiele. Scopriamo le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. C’è un segno fra questi che finalmente viene premiato: quale sarà?

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è sotto pressione, la Vergine è più forte

Leone, troppe tensioni, troppe polemiche, troppe persone che remano contro. Qui bisogna fare una scelta: far prevalere l’orgoglio e l’istinto oppure tornare a più miti consigli, ma solo per motivi pratici, economici. Tanti i nati Leone che sono in bilico, per quanto riguarda una collaborazione, che possono pensare di non vedersi riconfermare alcuni progetti o programmi: bisogna lottare, per ottenere ciò che si desidera, entro i primi di maggio, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Vergine, siete ancora un po’ pensierosi, ma certamente più forti, rispetto alla settimana scorsa, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore chiede un po’ di attenzioni a febbraio e questo può essere vero soprattutto per quelli che hanno già avuto una crisi o magari stanno pensando troppo al lavoro. È importante adesso capire che, grazie a una persona al proprio fianco, si può andare lontano.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia finalmente con un oroscopo positivo, settimana tortuosa per lo Scorpione

Bilancia, finalmente l’Oroscopo di Paolo Fox vuole premiarti, perché è vero che Giove è ancora in opposizione, però questa sembra una settimana più tranquilla: ci sono diverse problematiche nella tua vita e alcune non sono state del tutto superate, però il nuovo transito del Sole, che ti fa compagnia da venerdì scorso, è di buon auspicio per cercare di vivere un po’ meglio. I Bilancia hanno sempre dei dubbi: questi dubbi devono essere fugati e più che altro riguardano il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Scorpione, chissà quanti nati sotto questo segno zodiacale penseranno, soprattutto se da poco hanno iniziato un progetto: “Ma chi me l’ha fatto fare?!” Pensate alla convenienza, perché è bello avere delle soddisfazioni, però se c’è pure un compenso, è meglio. È una settimana un po’ particolare, in certi momenti un po’ tortuosa, però c’è una bella novità: da venerdì, Venere inizia un transito importante e lo mettiamo in conto per la prossima settimana, perché Venere non fa in tempo, in questi sette giorni, a dare tutto quello che meritate. Ci saranno però delle belle novità dal 30 in poi, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

© RIPRODUZIONE RISERVATA