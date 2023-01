Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Siamo arrivati a lunedì 23 gennaio 2023. Il mese è quasi finito e il tempo corre, ma l’Oroscopo di Paolo Fox è una certezza, tutti i giorni su Radio LatteMiele. Come inizierà la settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Sembra che tutti migliorino, rispetto alla scorsa settimana, ma c’è un segno superstar. Quale sarà?

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve risolvere i dubbi d’amore prima della prossima settimana, il Capricorno deve fare scelte importanti

Sagittario, questo è un momento di forza: se guardiamo la settimana scorsa, sono mancati degli ideali, dei riferimenti, mentre questo è un cielo che porta qualcosa di più, soprattutto attorno al 26. Fine mese che porta delle novità per il lavoro, ma che può comportare ancora piccoli o grandi dubbi d’amore: risolvete subito quello che non va, perché dalla prossima settimana Venere e Marte saranno contro, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Quindi è molto importante essere espliciti, nel manifestare qualche esitazione.

Capricorno, prenditi tutto il tempo che desideri, se hai dei dubbi, ma poi fai delle scelte importanti. Questa settimana è abbastanza tranquilla: è chiaro che ci siano degli oppositori e che devi sempre lottare con qualcuno che non la pensa come te, ma tu sei determinato, forte e vai avanti lo stesso. Le giornate di questa settimana più stancanti potrebbero essere giovedì e venerdì. In amore però, proprio da venerdì, si recupera e la prossima sarà una settimana migliore rispetto a questa, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è il vero vincitore della settimana, i Pesci recuperano sempre di più

Acquario, tra i vincitori della settimana, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox, perché il Sole è nel segno, perché Venere, almeno fino a venerdì, sarà nel segno, perché Marte è favorevole, perché Giove è interessante, perché Saturno consolida tutte le azioni: è un Acquario pieno di buone idee che, naturalmente, devono essere messe in pratica. Avendo attorno l’ambente giusto e le persone che aiutano, tutto sarà più facile.

Pesci, è un cielo di recupero per i nati del segno, rincuora l’Oroscopo di Paolo Fox. Innanzitutto perché, da venerdì, Venere torna nel segno e poi perché, più ci avviciniamo a marzo, più sentiranno un grande vigore crescere e il desiderio anche di parlare: non c’è più timidezza e ora, anzi, bisogna affrontare tutto quello che è stato abbandonato in passato. Prospettive diverse: c’è chi vorrà chiedere un cambiamento sul lavoro, si dovrà avvicinare a una persona che non è stata bene o che ha bisogna di aiuto, oppure semplicemente c’è da programmare un evento entro metà anno. Bello questo cielo per chi vuole innamorarsi oppure, per chi ha avuto una delusione, credere in un nuovo amore.

