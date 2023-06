Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 giugno 2023/ Luna dissonante per il Toro e i Gemelli amano

La Luna in Vergine segna questa giornata di venerdì 23 giugno 2023 e l’Oroscopo di Paolo Fox ci dà le sue previsioni dalle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa dice ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: momento per chiarire e non per litigare per l’Ariete, il Toro ha la Luna opposta

Ariete, approfitta di questo momento anche per parlare di affari e contattare persone che possono esserti utili in futuro. Stai cercando di ritrovare stabilità e qui l’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce soprattutto a coloro che hanno avuto problemi fisici. Ogni tanto, ti diverti a punzecchiare, ma in realtà sei un amante della verità: quando vedi persone che si mascherano dietro l’ipocrisia, tu non vedi l’ora di sbugiardarle. Per gli ariete che hanno qualche disputa, questo è il momento giusto per chiarire le cose e non per complicarle.

Toro, questa Luna contraria porta dei giorni intensi e nervosi. Proprio se hai un ruolo importante o magari. di recente, questo Giove nel segno ha portato importanti novità, ti senti responsabile di tutto. Non è messo in discussione il tuo ruolo, ma ci sono delle giornate pesanti ed è dall’inizio del mese che stai vivendo delle grandi perplessità oppure devi sistemare conti o questioni in sospeso. L’amore naturalmente viaggia sull’onda di una certa agitazione che andrebbe tenuta sotto controllo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli fanno tutto per amore, il Cancro recupera alla grande

Gemelli, il transito di Saturno dissonante comporta un po’ di lentezza nel procedere e forse anche nell’ottenere risultati. Visto che detesti la ripetitività e non sopporti le persone che promettono e non mantengono, potresti aver fatto un bel nodo al fazzoletto ed essertela presa con qualcuno che sfugge alle propri impegni. Per amore si fa di tutto! Venere e Marte favoriscono incontri, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, questo Sole nel segno, oltre ad aver portato l’estate, porta anche una bella capacità di azione e reazione. Da qualche tempo, ti senti anche più forte: molti hanno avuto un problema a maggio e sono stati male, ma adesso si recupera. L’Oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di stare attento, perché a volte hai la testa tra le nuvole e combini guai. A proposito di nuvole, guardiamo oltre: Mercurio dal 27 sarà con te! E questo ancora di più può far pensare che persino i cambiamenti di lavoro saranno importanti.

