Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 luglio 2023/ Gemelli top in amore, buon feeling con alcuni segni per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: periodo di sfide per l’Ariete, cambiamenti in corso per il Toro

Ariete, questo è un periodo in cui alcuni conti vanno visti e rivisti e forse ci sarà anche bisogno di un piccolo aiuto, per rimettersi in carreggiata. La situazione sentimentale è però ciò che piace di più all’Oroscopo di Paolo Fox, che spinge tutti quelli che sono soli e che non hanno avuto, negli ultimi tempi, grandi riconferme, a darsi da fare, perché l’oroscopo va vissuto in maniera attiva: se noi abbiamo un bel cielo e ci facciamo notare, avremo delle persone che confermano la loro attenzione nei nostri confronti. Quelli che hanno cambiato vita o iniziato una nuova stagione della loro esistenza sono un po’ dubbiosi sul futuro, ma l’Ariete comunque ama le sfide e questo è un periodo che comporta anche una novità.

Toro, metti a posto tutti i dettagli e aspettiamo agosto, ma ancora di più settembre, non solo per ritrovare vigore, ma anche per entrare finalmente in una situazione astrologica un po’ più tranquilla, perché arrivano attacchi da tutte le parti! Soprattutto se hai una responsabilità per un grande programma o progetto, adesso devi cercare di evitare errori. Il luogo di azione potrebbe cambiare, le persone attorno a te potrebbero non essere le stesse, perché questo è un cielo che porta delle variazioni, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, che per una persona assennata e abitudinaria come te, potrebbero all’inizio dare fastidio.

Gemelli, se un amore è bloccato, riparti! Se non ti piace più una persona, cerca! Le relazioni di amicizia prendono il sopravvento e si spera che ci sia anche la possibilità di viaggiare e muoversi, perché voi Gemelli siete curiosi e quando non sentite più curiosità nei confronti delle persone e del mondo, vuol dire che state male. Più vi ponete dei dubbi e meglio state, quindi chiudersi fra le pareti domestiche non è da voi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: questo è il periodo giusto per evadere da certi schemi.

Cancro, bisogna programmare al meglio, fin da adesso, il mese di agosto. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è quello di prendersi una pausa di riflessione, tuttavia è vero che ci sono quelli che lavorano anche in questo mese: in questo caso, sarebbe comunque auspicabile staccare la spina di tanto in tanto. Tra poco potresti confermare un accordo, anche se c’è stato un cambiamento: alcuni si ritroveranno a fare cose nuove e altri, sulla base di un progetto partito a stento agli inizi dell’anno, dovranno rielaborare ciò che desiderano fare, per migliorare ciò che è già in corso. L’amore premia! Ci sarà un feeling particolare con Vergine e Scorpione.











