Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 luglio 2023/ Scelte decisive per il Capricorno, per il Sagittario Venere attiva

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha tempo ma non aspetti tempo in amore, il Capricorno è in un momento cruciale della sua vita

Sagittario, chi non è più innamorato, dovrebbe guardarsi intorno: Venere sarà lungamente favorevole, fino ai primi giorni di ottobre, però perché perdere tempo, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox. Mettetela alla prova questa astrologia! Si potrebbe persino organizzare una vacanza in un luogo dove è più facile fare incontri: aiutiamolo il destino. Giocherai a fare la primula rossa, se in questo momento Venere funziona come punto di attrazione e ci sono persone che ti guardano con molto interesse. Più difficolta nel lavoro, per le giornate di arrivo: probabilmente ci sono dei ritardi o delle promesse non mantenute. Supererai tutto, anche questo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 luglio 2023/ Chiusure liberatorie per la Vergine, da oggi il Leone è "solleone"

Capricorno, gli incontri sono interessanti. Se in questo periodo vuoi iniziare qualcosa di nuovo, sei protetto delle stelle. Per il Capricorno, il 2023 è un anno di grandi progetti: per i più fortunati e arditi del segno è l’anno delle grandi scelte per la vita. Tra qualche anno dirai: “È dal 2023 che io…” e quindi capisci che questo è un momento in cui non puoi perdere tempo, sentenzia l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi ha cercato di metterti in un angolo sarà bloccato e anzi un passo in avanti si registra anche in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 luglio 2023/ Gemelli top in amore, buon feeling con alcuni segni per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: Acquario nel caos, i Pesci attivissimi proprio oggi in tutti i campi

Acquario, la confusione regna sovrana ed è importante sapere che le scelte fatte in questo periodo potranno influenzare ciò che sarà, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Quindi è meglio essere oculati ed evitare situazioni polemiche, altrimenti, soprattutto in amore e sul lavoro, si rischia di dover ripartire da zero. Sono tanti gli Acquario che vogliono vivere le emozioni in maniera diretta e forse in questo periodo è più facile giocare alla primula rossa che all’amante per la vita.

Pesci, una domenica che infonde nel cuore una grande voglia di fare: scelte d’amore o scelte di lavoro e può persino accadere di innamorarsi improvvisamente, abbandonando una situazione che non ha più valore. È certo che tutti quelli che hanno vissuto, loro malgrado, dei rapporti ipocriti o in cui non era stata detta la verità, da qualche tempo si sono confrontati sinceramente col partner e hanno detto tutto quello che pensavano. Bisogna riscattare il proprio ruolo e pensare al futuro in maniera positiva, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox dal 22 al 28 luglio 2023/ Problemi in amore per Gemelli, Cancro e Scorpione

© RIPRODUZIONE RISERVATA