Una romantica Luna in Pesci favorisce i segni d’acqua che sono più comunicativi del solito. Agosto porterà cambiamenti dal punto di vista sentimentale, con il transito nuovo di Venere, in positivo o in negativo a seconda della posizione nel cielo. Scopriamo tutti i dettagli.

Ariete

Un cielo favorevole per fare tante cose grazie al tuo entusiasmo e potresti far sì che molti ti seguano. Venere è ottima: opportunità per i single e legami più forti per le coppie, assicura l’Oroscopo Paolo Fox.

Toro

Focus sulle finanze: ci sono questioni e discussioni per motivi economici con il partner o in famiglia. Agosto sarà un mese chiarificatore per i sentimenti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Oggi la Luna è favorevole e si unisce a un bel Giove nel segno. Tra poco anche Marte sarà importante: energie al top, garantisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Sappi che se si chiude una porta si apre un portone. Con Saturno in opposizione forse pensi di non essere stato abbastanza valorizzato: Giove ti proteggerà da tutti gli attacchi.

Cancro

Questo è un cielo che spinge progetti in ogni campo, dal lavoro all’amore, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Tu sei molto lunatico perché governato proprio dalla Luna, ma oggi sarà una giornata in cui avrai voglia di condividere con gli altri. Saturno prosegue sulla strada della tua rigenerazione.

Leone

Colpi di fulmine in atto, con Venere nel segno: non farti condizionare dall’orgoglio, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox, perché di solito se uno ti dice no, tu molli subito la presa. Invece dovresti insistere! Se vuoi impegnarti in una nuova avventura professionale, i suggerimenti di esperti o professionisti possono davvero aiutarti.

Vergine

Tra pochi giorni arriverà Venere nel tuo segno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo rappresenta un cielo fruttuoso per chi cerca nuove storie, sia affettivamente sia dal punto di vista professionale. Alcuni nodi sono venuti al pettine: tutto ciò che è cambiamento è favorito.

Bilancia

Devi tranquillizzarti dopo una serie di problemi complessi, anche dal punto di vista fisico. Abbandona i dubbi, perché il cielo sta migliorando, assicura l’Oroscopo Paolo Fox. Venere è ancora molto attiva: i single si diano da fare.

Scorpione

Non è semplice gestire tutto, ma comunque le novità sono favorite, soprattutto in vista della prossima stagione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore è ancora un po’ in difficoltà, con distanze che vanno colmate.

Sagittario

Giove opposto rappresenta il fatto che alcune attività stanno costando più fatica del previsto o che alcune aspettative vanno ridimensionate. La serata sarà molto importante per i sentimenti, ma se c’è un partner che non collabora, ad agosto potresti dire stop, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox.

Capricorno

Il prossimo sarà il mese delle amicizie e dell’amore, tanto che l’Oroscopo di Paolo Fox ne parla fin da ora, affinché tu possa organizzarti per bene: programma una bella vacanza! Un progetto ambizioso potrà dare i suoi frutti.

Acquario

Sono giornate importanti, tuttavia influenzate da questa voglia di cambiare tutto, dall’attività alla casa. L’amore ti chiede di essere paziente, ma stai attento alle storie superficiali o che ti annoiano, avverte l’Oroscopo Paolo Fox.

Pesci

Stai progettando delle cose importanti per quest’autunno e forse stai cercando nuove collaborazioni. Sei più capace di comunicare le tue emozioni oggi e quindi avrai successo in amore, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.