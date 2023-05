Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: chi al top?

L’Oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, martedì 23 maggio 2023, da Radio LatteMiele, si apre con uno sguardo alle posizioni degli astri: la Luna è sempre quella che guida l’oroscopo del giorno ed è nel segno del Cancro, mentre il Sole è entrato in Gemelli domenica. Marte è in Leone e Giove è sempre in Toro. Di seguito, le tendenze per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve lasciar perdere quello che non funziona più, il Toro affronta una settimana faticosa

Ariete, in questo momento è importante risolvere un piccolo problema personale che può riguardare anche delle spese per un guasto improvviso. Sappiamo che alla fine tutto va in porto, però la fretta è cattiva consigliera. Nei rapporti con gli altri, bisogna essere un po’ meno ostinati, soprattutto se ci sono delle relazioni che non funzionano. L’Ariete a volte si intestardisce nel voler continuare a portare avanti delle cose che invece è meglio dimenticare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, questa è una settimana faticosa. Nessuno mette in discussione la tua capacità di fare e innovare e poi Giove è nel segno, quindi quello che hai fatto di recente ha avuto successo o, se non è così, presto lo avrai. Tuttavia anche tu sei fatto di carne e ossa come tutti e questo stress che hai accumulato negli ultimi tempi si sta facendo sentire. Ci saranno delle giornate in cui sembra quasi che tu non ce la faccia (era già capitato la scorsa settimana, tra mercoledì e giovedì): tu sorridi, vai avanti e sei una persona piena di vitalità, però un po’ di attenzione ci vuole, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli si divertano più che possono, il Cancro approfitti di questa bella Venere

Gemelli, Saturno dissonante può portare ogni tanto delle incertezze, chiacchiere e pettegolezzi, però non devi tenerne conto, perché sei una persona superiore. I Gemelli hanno poi una strategia, una sorta di uscita di sicurezza: quando i pensieri sono troppi, si estraniano, si divertono, escono con amici che piacciono e forse questo è il momento giusto per distrarsi e fare delle cose che ami, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Comunque, è una settimana importante.

Cancro, non sono del tutto risolti i dubbi nati negli ultimi mesi, perché sono stati talmente tanti che non si può pretendere che le cose cambino in poco tempo: il tuo cielo è cambiato nettamente solo dal 16. Se devono assegnarti lo stesso ruolo, bene, e se cambierà, meglio!Adesso non devi preoccuparti, perché si cade in piedi, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Sarà che la tua mente in questo periodo è piena di tanti pensieri, però l’amore merita uno spazio: Venere è ancora nel tuo segno e chi ha una storia la conferma. A volte, quando si hanno tante preoccupazioni, i sentimenti sono la giusta valvola di sfogo.

