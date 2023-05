Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 maggio 2023/ Bilancia, Leone, Vergine, Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, martedì 23 maggio 2023, da Radio LatteMiele, si apre con uno sguardo alle posizioni degli astri: la Luna è sempre quella che guida l’oroscopo del giorno ed è nel segno del Cancro, mentre il Sole è entrato in Gemelli domenica. Marte è in Leone e Giove è sempre in Toro. Di seguito, le tendenze per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: bando alle polemiche per il Leone, La Vergine ha una bella Luna in sestile

Leone, è importante che tu non ti soffermi troppo sui particolari. C’è tanta voglia di prendere in mano una situazione, e questo accadrà regolarmente, ma la paura è quella di non essere ascoltati, di essere messi in un angolo: il Leone vuole sempre eccellere e ci sarà modo di portare avanti tanti progetti. Si abbandona la tendenza alla polemica e si costruisce un qualcosa di importante. Venere sarà meravigliosa, tra qualche settimana: potresti innamorarti di qualcuno all’improvviso, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, ecco una giornata attiva con la Luna in sestile: un aspetto molto favorevole, promette l’Oroscopo di Paolo Fox, che però non riesce a dominare completamente l’inquietudine che Saturno opposto ancora porta. Se però ti stacchi da situazioni che non ami, cerchi di emergere e fai proposte, non sbagli: si cade in piedi con Giove attivo. Chi ha avuto un problema d’amore o sempre di domenica si ritrova a discutere in famiglia, dovrà cercare di risolvere una piccola difficoltà.

Oroscopo di Paolo Fox: dubbi in amore per la Bilancia, lo Scorpione non sia pessimista

Bilancia, potrebbe essere l’amore l’unico problema: non perché non c’è più, ma perché, soprattutto nelle coppie di lunga data, i grandi problemi che sono stati affrontati insieme hanno un po’ leso la parte intima della relazione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Se ci sono delle difficoltà, se uno dei due è stato male, se c’è stato un calo psicologico o fisico, è normale che non si possa più ricorrere alla passione come un tempo. Non bisogna isolare i sentimenti, perché proprio ora è necessario parlare, e per quanto riguarda il lavoro, questo è un cielo di recupero: tanti Bilancia vorranno recuperare il tempo perduto!

Scorpione, a volte in amore non serve discutere e aspettare che il partner ci dia ragione: bisogna innovare, trovare nuove sensazioni, stimolare il rapporto in qualche modo. Saturno è in ottimo aspetto, quindi gli atteggiamenti troppo pessimisti e inutilmente troppo disfattisti vanno cancellati dalla tua vita. Parliamo anche di una giornata, quella di oggi, che parte con la Luna attiva: chi ha avuto dei problemi, potrà risolverli, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.











