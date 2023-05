Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, martedì 23 maggio 2023, da Radio LatteMiele, si apre con uno sguardo alle posizioni degli astri: la Luna è sempre quella che guida l’oroscopo del giorno ed è nel segno del Cancro, mentre il Sole è entrato in Gemelli domenica. Marte è in Leone e Giove è sempre in Toro. Di seguito, le tendenze per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: pianeti neutri per il Sagittario, il Capricorno è stanco

Sagittario, non ci sono grandi stimoli e nemmeno grandi novità perché, dal punto di vista astrologico, i pianeti sono neutrali: non abbiamo un aspetto che spicca su un altro e questo, per un Sagittario che ha sempre voglia di stimoli, potrebbe essere un periodo piatto, anche se magari ci sono già state delle riconferme. Non c’è nessuna discussione sul lavoro da fare e devi solo attendere delle novità. Da una parte sei contento di metterti in gioco e dall’altra vorresti fare delle cose un po’ più tranquille, per ritagliare spazio e dare anima alle cose che ti piacciono di più, ai tuoi hobby e alle tue passioni. Ogni scelta diventerà più facile da giugno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, Giove e Saturno permettono permettono di far volare lontano la fantasia e l’ingegno non manca. È probabile però che, dalla scorsa settimana, tu abbia dovuto riprogrammare tutta l’agenda degli appuntamenti e tutto quello che dovevi fare, perché all’improvviso è accaduto qualcosa di strano: abbiamo questa situazione astrologica perplessa e Venere rappresenta una sorta di lontananza dall’amore, perché qualche piccola polemica può nascere o magari c’è un distacco fisico o psicologico da superare. Nulla di grave, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox! Però è chiaro che in questi giorni sei più stanco.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario lancia un ultimatum, i Pesci lottano ma sono più forti

Acquario, “o si fa come dico io o me ne vado”: tanti Acquario, in questo momento, vorrebbero far pesare la propria volontà, cosa che di solito non accade perché, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, alla fine, è un segno accomodante. Tuttavia, se ci sono delle persone che non tolleri o non stanno giocando in maniera trasparente, è normale che tu voglia avere chiarezza. L’amore da giugno sarà coinvolto da una verifica generale delle emozioni: se c’è un rapporto che non va, bisognerebbe parlarne da adesso.

Pesci, l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova più forte e più stabile. Saturno nel segno rappresenta anche le prove e non è escluso che, in questi giorni, tu sia un po’ affranto per una questione che non è andata bene, ma è proprio grazie a questa tempra che stai maturando in un momento così difficile o comunque di evoluzione, che potrai andare lontano. Spesso le prove portano momenti di grande nervosismo, a cui però seguono momenti di grande forza: più si superano queste difficoltà e più ci si sente stabili e si cresce. Quando vedi che la malinconia prende piede, cerca di muoverti e di divertirti: la giornata di domenica sarà interessante per questo!











