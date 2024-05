Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 maggio 2024/ Giove e Venere fanno volare i Gemelli, ma il Sagittario…

L’amore è al centro del nuovo cielo di questo ultimo tratto del mese, con Gemelli e Acquario che godono di una bella Venere favorevole. Anche la Bilancia migliora, mentre il più in crisi è il Sagittario.

Acquario, Mercurio e Venere sono in ottima posizione e favorevoli a chi cerca l’amore. Ci potrebbe essere un’amicizia che diventa qualcosa di più o magari, per chi è in coppia, è possibile rinverdire la passione, visto che la noia ha preso il sopravvento nei primi venti giorni di maggio. Potresti ricevere una buona notizia, in questi giorni, e progettare qualcosa di importante: potrebbe essere un cambiamento radicale, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, il cielo è troppo pieno di pianeti opposti, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox : un progetto che hai presentato potrebbe non aver avuto l’esito desiderato e potresti essere un po’ deluso. In alternativa, ci sono troppe discussioni. Evita di farti trascinare dalla polemica sterile, perché rischi di non star bene almeno fino alla metà del mese prossimo. La comunicazione è complicata: si rischia di non capirsi con gli altri.

L’Ariete ha ottime intuizioni ed energia, i Gemelli vedono arrivare Venere e Giove

Ariete, un cielo carico di energia e volontà: Mercurio è in buona posizione e Venere è positiva. Sono buone le idee in questo momento: cerca di portarle avanti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. I single si facciano avanti! Se ci sono problemi oggi, li risolverai velocemente.

Gemelli, Venere stimola i sentimenti, sia d’amicizia sia d’amore. Giove sarà la grande novità del tuo cielo tra due giorni: un grande elemento di forza, soprattutto per coloro che non sono stati bene fisicamente nell’ultimo periodo, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, non rivangare le delusioni d’amore passate, perché da giugno ci sarà Venere nel tuo segno. I consigli dell’Oroscopo di Paolo Fox quindi di frequentare persone già da adesso e devi sfruttare i pianeti favorevoli anche per il lavoro: le nuove idee e i progetti sono super favoriti e Marte, tra poco, ti presenterà occasioni da sfruttare e nuove sfide. Le collaborazioni sono favorite in tutto i campi!

Bilancia, Venere, Giove e (presto) Mercurio sono favorevoli. Il passato va superato: sarebbe un errore rivangarlo. Il tuo orizzonte è il futuro! In alcune coppie ci sono stati dei problemi economici, ma adesso si può ripartire. I single sono sostenuti da questo cielo e coloro che stanno programmando convivenze o matrimoni. Chi è rimasto deluso dai sentimenti non deve diventare pessimista, perché altrimenti le stelle non possono aiutarti: le stelle indicano una direzione, poi sei tu a sfruttarne le potenzialità. Tieni d’occhio la tua salute, si raccomanda l’Oroscopo di Paolo Fox.

