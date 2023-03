Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Da poche ore c’è stato l’equinozio di primavera e si spera che anche le stelle portino qualche segnale di rinascita per tutti. Scopriamolo con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 21 marzo 2023, dalla rubrica che l’astrologo tiene tutti i giorni su Radio LatteMiele e qui, in particolare, per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete vive intensamente, il Toro ha qualche spesa e un bel cielo per l’amore

Ariete, adesso anche il Sole è dalla tua parte e questo oroscopo è davvero impetuoso! E rappresenta in maniera eccezionale il tuo carattere: sai che quando hai un grande amore, lo vivi alla massima intensità e che quando hai una grande passione, di lavoro o di altro genere, non ti risparmi. È rafforzata la spinta creatrice e Venere, Sole e Mercurio sono dalla tua, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, se qualche soldo in più esce non è sprecato, perché il Toro, in generale, è molto costruttivo. Si parla di casa, di ammodernamenti o anche di aggiornamenti, per quanto riguarda un ufficio. Questo cielo può diventare straordinario e magico per l’amore! L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di meditare, pensare alle cose importanti e cercare un po’ di tranquillità interiore.

Oroscopo Paolo Fox: un po’ di confusione ma è positiva la giornata dei Gemelli, è tempo di risvegliare un rapporto per il Cancro

Gemelli, questa è una giornata interessante: l’Oroscopo di Paolo Fox vi dà 4 stelle su 5, però bisogna capire dove andare. Un po’ di confusione sarà inevitabile e questo potrebbe essere anche un giorno tutto sommato faticoso, ma la valutazione finale è favorevole, perché abbiamo comunque un cielo attivo, dinamico e intraprendente. Peccato per questo Saturno dissonante che non permette di fare il meglio ma, soprattutto a livello professionale, c’è sempre qualcosa d rivedere e da ritoccare, forse perché fai troppe cose assieme.

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che dal 7 di questo mese Saturno ha iniziato un transito importante, ma in certi giorni, come quello di oggi, senti che bisognerebbe superare una provocazione, ritrovare un po’ di tranquillità. Una soluzione definitiva, in modo che non si debba più soffrire, riguarda anche l’amore e qui bisognerebbe anche risvegliare i rapporti che, da troppo tempo, sono un po’ dormienti.











