Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Siamo a metà settimana e questo cielo di marzo regala continue sorprese: oggi, giovedì 23 marzo 2023, il lontano ma potente Plutone entra in Acquario, dopo quasi 250 anni! Si preannunciano grandi cambiamenti. Vediamo con l’Oroscopo di Paolo Fox (tratto da Radio LatteMiele), come andrà la giornata per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: momento di decisioni importanti per l’Ariete, il Toro è protetto dai pianeti

Ariete, si può dire che questo è un periodo pieno di idee e sviluppi. Quando abbiamo un oroscopo importante, si può anche decidere, perché ci si sente più forti, di lasciare quello che non ci piace. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene comunque che gli Ariete hanno già una buona idea da mettere in gioco e, se ci sono delle dispute in amore, bisogna vedere se il gioco vale la candela, perché i rapporti più belli vanno avanti, gli altri no.

Toro, bene fare una richiesta, ma è probabile che tu abbia ricevuto un incarico o iniziato un progetto. Le coppie che avevano bisogno di ufficializzare una storia sono più protette. Da maggio, Giove è nel segno, ma c’è chi ha già deciso di fare un grande passo e chi lo farà a breve. Non rimandare discussioni, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli hanno un Saturno dispettoso sul lavoro, il Cancro ha poco tempo per l’amore

Gemelli, visto che ogni tanto hai la testa tra le nuvole, l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di osservare con attenzione quello che capita in questi giorni e, se hai delle responsabilità per la casa e per la famiglia, anche le scadenze economiche. Il weekend funzionerà meglio per l’amore. Non è tanto incerto questo periodo per le relazioni, ma sembra che questo Saturno stia creando qualche problema in più sul lavoro, dove evidentemente devi dare delle scelte o delle richieste e non tutti ti ascoltano. Qualche preoccupazione per una persona cara che non sta bene.

Cancro, avrai la capacità, più ci avviciniamo a maggio, di intuire meglio le cose e di sentirti più vicino agli altri. L’agitazione resta e forse, a volte, ti senti persino meno tollerante: non hai il tempo per fare tutto e, per stare col partner, ci vorrebbe anche un po’ più di disponibilità. L’Oroscopo di Paolo Fox mette in guardia quelli che, di recente, hanno vissuto una crisi d’amore e di gelosia, perché bisognerà ricucire uno strappo.











