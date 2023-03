Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Siamo a metà settimana e questo cielo di marzo regala continue sorprese: oggi, giovedì 23 marzo 2023, il lontano ma potente Plutone entra in Acquario, dopo quasi 250 anni! Si preannunciano grandi cambiamenti. Vediamo con l’Oroscopo di Paolo Fox (tratto da Radio LatteMiele), come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone non deve rimandare scelte importanti, la Vergine ha Saturno contro che crea problemi

Leone, puoi contare su stelle valide e non rimandare nulla a venerdì e sabato, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Tutte le situazioni che vedi adesso sono importanti. C’è stata una chiamata, chi lavora a tempo determinato potrà contare su delle opportunità. L’importante è anche cercare un accomodamento, perché la seconda parte dell’anno non è così interessante come questa prima. Se ci sono delle conquiste, ma anche delle dispute, non è il caso di tirare troppo la corda e cerca di adattarti alle circostanze, sempre le limite del possibile, perché non è facile per te.

Vergine, chi si sta preparando per un lancio e chi sta semplicemente attendendo che le risposte arrivino. Potresti anche essere arrabbiato con chi sta mettendo costantemente in crisi quello che hai fatto. Questo Saturno in opposizione rende tutto più complicato, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox, e quindi ti aspetti qualcosa e non arriva, mentre non ti aspetti una situazione ed eccola lì a impensierirti: sembra che le cose vadano alla rovescia! Sabato sarà la giornata migliore.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia sta per uscire dalla morsa delle opposizioni, lo Scorpione è un po’ polemico in amore

Bilancia, massima attenzione nei rapporti con gli altri, perché tu tolleri, ma fino a un certo punto. Questi pianeti in opposizione, di cui l’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato tanto, rappresentano una sorta di certezza fra te e chi hai innanzi. Forse è il caso di non promettere cose che adesso non puoi mantenere. Tanti Bilancia, di recente, si sono pentiti di aver accettato di fare qualcosa o di aver detto delle parole che poi, in qualche caso, sono state causa di tanto disagio. Per fortuna siamo quasi al giro di boa.

Scorpione, devi gestire, nel corso delle prossime settimane, con grande entusiasmo, tutto quello che fai, ma l’Oroscopo di Paolo Fox vede un accento un po’ polemico che riguarda l’amore. Forse una visione diversa, da parte di entrambi se sei in coppia, oppure un momento in cui bisogna verificare un sentimento. Se uno dei due è distratto per motivi di lavoro o personali, non bisogna fasciarsi la testa prima di cadere: può capitare! Nel lavoro, come sapevamo già da gennaio, dalla seconda parte di quest’anno, alcuni equilibri e collaborazioni cambieranno, se non sono già cambiate.

