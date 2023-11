Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 novembre 2023/ Il Toro non può scappare, i Gemelli affrontano le opposizioni

Oroscopo Paolo Fox: per ora l’Ariete pensi al lavoro, il Toro non può mollare

Ariete, ci troviamo in una condizione particolare: questo è un cielo che sta per dare forza all’amore! Come ha spiegato più volte l’Oroscopo di Paolo Fox, dicembre sarà un mese molto più passionale. Intanto pensiamo a vincere una sfida e ad avere successo nel lavoro. I liberi professionisti,che già avevano delle buone basi, avranno certamente più risorse rispetto al passato e l’unico modo per bloccarsi, in questo periodo, è prendere tutto troppo di petto: sappiamo che l’Ariete, quando desidera una cosa, non conosce limiti, ma così facendo rischia anche di scontentare qualcuno. Bene ritrovare domenica un bel feeling con chi ami.

Toro, le scelte che si fanno in questo periodo sono importanti e anche inevitabili, perché Giove nel segno (presente anche nel 2024) rappresenta l’impossibilità di rinunciare a un progetto, soprattutto per coloro che hanno firmato un contratto e hanno delle grandi responsabilità. Non potete defilarvi proprio ora! Anche se il Toro, essendo governato da Venere, pianeta della bellezza e del piacere, ogni tanto vorrebbe anche dedicarsi alle passioni e non solo agli obblighi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Tenere testa a tutto non è facile, ma oggi abbiamo un aiuto in più.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli impieghino le loro capacità strategiche, il Cancro ha la Luna storta

Gemelli, queste opposizioni planetarie rappresentano piccoli intralci. Va ricordato che i nati Gemelli sono governati da Mercurio che rappresenta la strategia vincente: Mercurio è lo stratega e anche la persona astuta che riesce a trarre dei benefici da questioni che apparentemente non sono positive. Bisogna quindi studiare gli eventi e cercare di capire come farli tornare a favore. Per l’Oroscopo di Paolo Fox, i sentimenti sono molto intriganti e, guardando le stelle dei prossimi mesi, si può dire che molti avranno modo di fare un incontro, di decidere in vista di una storia e anche di superare una separazione.

Cancro, non è messa in discussione la tua forza, però il tuo patto con il lavoro è molto importante e sembra che il resto passi in secondo piano. Oggi abbiamo una Luna dissonante che può portare qualche dubbio, fastidio o qualche gelosia di troppo in famiglia. Le stelle ti premiano per quanto riguarda l’attività, ma consigliano di essere un po’ cauti nelle incomprensioni: gelosie e sospetti possono turbare relazioni, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.











