Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 ottobre 2023/ Buon compleanno Scorpione! La Vergine è protetta

Oroscopo Paolo Fox: lavoro e amore in pista per il Leone, Saturno viene mitigato da buoni pianeti per la Vergine

Leone, questa situazione astrologica coinvolge l’amore, ti rimette in gioco, ma ti fa pensare anche molto alle questioni di lavoro. Chi ha delle quote in una società oppure una piccola impresa, durante l’estate ha dovuto rivedere tanti conti e forse anche cedere qualcosa a favore di qualcos’altro. Abbiamo un cielo importante e non sarà difficile fare incontri e vivere nuove speranze, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 ottobre 2023/ Il Capricorno è decisionista, premonizioni per i Pesci

Vergine, l’Oroscopo di Paolo Fox considera molto bello questo cielo con Venere, Mercurio e Marte in ottimo aspetto! Questi pianeti uniti tra loro riescono a compensare le incertezze di Saturno, pianeta che ti ha fatto voltare pagina dall’anno scorso e che, da marzo di quest’anno, ha creato delle nuove situazioni di lavoro. Ottobre è un mese importante per portare avanti progetti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 ottobre 2023/ Gemelli e Cancro lavorano bene: quanta invidia!

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia riprende quota, lo Scorpione oggi ha il Sole nel segno

Bilancia, se c’è tensione nell’aria, forse è perché ancora risenti di qualche fastidio che c’è stato nei primi 14 giorni di questo mese. Le giornate in arrivo sono importanti per l’amore e ci sono anche delle speranze per il periodo in arrivo: le amicizie valgono di più! Emozionante la fine del mese, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, puoi toglierti un sassolino dalla scarpa! Oggi il Sole è nel segno, Mercurio è interessante, Marte è attivo e Venere è importante. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che ci sia stata una rivelazione, anche un confronto un po’ pesante che però ti abbia permesso di chiarire quello che non andava in amore. A volte, si mette il muso lungo e si sta male, solo perché non si ha il coraggio di dire le cose come stanno. Oggi però attenzione: la Luna è contraria e porta stanchezza in serata.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 ottobre 2023/ Venere sorride al Cancro, difficoltà in amore per Gemelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA