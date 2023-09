Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 settembre 2023/ La Luna in Capricorno è favorevole anche per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è guidato dall’istinto, il Capricorno ha la Luna nel segno

Sagittario, via libera alla serenità! Questo segno dev’essere libero nei pensieri e libero di fare quello che vuole. Molte persone del Sagittario hanno successo perché seguono il proprio istinto e non danno retta alle convenienze: se sentono di fare una cosa, la fanno e questo è il momento giusto per mettersi in gioco. Se stai facendo le stesse cose da tempo, forse vorrai inventarti qualcosa di più. L’amore ha bisogno di verifiche: l’Oroscopo di Paolo Fox ne parlerà meglio a fine mese.

Capricorno, a te non piace perdere tempo inutilmente. Addirittura, quando senti qualcuno che parla troppo e non conclude niente te ne vai. Qualcuno potrebbe persino rimproverarti di aver declinato un invito e id essertene andato in un momento in cui era meglio che tu restassi: tu sei fatto così e non ci si può far nulla. Chi lavora con te e vive con te deve imparare l’arte della sintesi. In amore però non si può essere troppo sintetici, soprattutto se abbiamo a che fare con persone che richiedono delle attenzioni e quindi, visto oggi la Luna è nel tuo segno, sfodera il massimo della tua sensualità, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, piccole perplessità possono riguardare il lavoro: c’è stanchezza, nervosismo, stress e a volte mal di testa. Adesso molte questioni di lavoro ripartono però, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox! A te piace il rischio, però non devi arrabbiarti se ti trovi in condizioni precarie o comunque se vivi delle giornate in cui non sai bene quello che devi fare. Entro l’autunno penserai di cambiare ruolo o inizierà un progetto diverso dal passato. Stelle che aiutano una riconciliazione, forse necessaria perché sappiamo che l’amore ha vissuto tra alti e bassi.

Pesci, questo weekend è in recupero e abbiamo la Luna favorevole. Alcuni pianeti in opposizione ti invitano a rivedere alcune scelte e anche alcune modalità di lavoro. È il caso di concedersi qualche attimo di serenità e, se puoi, in questo weekend, non pensare a tutto quello che devi fare, ma pensa a tutto quello che potresti esprimere, soprattutto a livello emozionale, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore, in questi giorni, è più protetto.











