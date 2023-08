Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 agosto 2023/ L’Acquario cerca libertà e i Pesci più certezze

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è aperto alle avventure amorose, il Capricorno fa ristrutturazioni

Sagittario, si risvegliano i sentimenti, in questo periodo, e chi vorrà fare una conoscenza occasionale avrà via libera. Il Sagittario si diverte molto con gli amori part-time e non è un segno propriamente portato per il matrimonio, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: può essere fedele e stabile in amore, se ha al suo fianco una persona creativa, che non è sempre uguale al giorno prima e che non “mette le pantofole”. Chi si sposa o convive, in questi giorni deve sapere quello che fa e, in altre parole, deve testare il rapporto.

Capricorno, la tua ambizione è irrefrenabile e questo è anche un bene. Quelli che si chiedono quando mai avranno un momento di pace, forse si danno da soli la zappa sui piedi, perché questo è un segno che ha bisogno di attività e di mettersi in gioco e quando non ha nulla da fare si mette a ristrutturare casa, cerca di migliorare anche l’ambiente in cui vive. Non sono escluse ora spese per operai o comunque per ristrutturazioni e chi non può permettersi le spese dovrà ristrutturare la propria vita, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Scelte importanti sul lavoro e consensi sempre ottimi.

Acquario, Venere opposta rappresenta il rifiuto di un amore complesso e difficile da gestire e il rifiuto delle convezioni: sappiamo che dentro ogni Acquario si cela un piccolo rivoluzionario, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Per fortuna non sei una persona rancorosa, altrimenti avresti dovuto prendertela con tutti quelli che tu hanno raccontato balle e non sono stati sinceri con te, da giugno a oggi. Vai avanti, hai bisogno di libertà!

Pesci, avere Mercurio e Marte in opposizione significa stare sulle spine per un progetto in partenza che ancora non è stato definito. È vero che tu ami la creatività e sei una persona fantasiosa, ma se si potesse mettere qualcosa nero su bianco, non sarebbe male. Qui bisogna capire se c’è un contratto in sospeso: persino chi ha firmato un accordo ora deve ripartire da zero. Non far sì che l’amore subisca un problema, perché non deve pagare pegno se, intorno a te, c’è confusione. Serata migliore rispetto alla mattinata e, nei prossimi giorni, cerca di ritrovare tranquillità, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

