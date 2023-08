Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 agosto 2023/ Tanti pianeti per la Vergine, il Leone deve adottare la diplomazia

Oroscopo Paolo Fox: il Leone stia attento all’orgoglio, evoluzione per la Vergine

Leone, tu hai una grande carica e un grande orgoglio e se qualcuno ti accusa di qualcosa che non hai fatto, reagirai con veemenza. Giove contro però ti chiede di fare attenzione alle persone che ti infastidiscono, se poi sono quelle che poi possono avere un peso nelle vicende lavorative o economiche della tua vita. A volte, per te che sei così esuberante, è difficile essere diplomatici, però devi accettare che qualcosa è cambiato e questo discorso l’Oroscopo di Paolo Fox lo indirizza soprattutto a quelli che, da febbraio a maggio, hanno visto anche saltare alcuni progetti o programmi. Si riparte altrove.

Vergine, l’Oroscopo di Paolo Fox aveva anticipato che questa sarebbe stata una settimana particolare, perché sei un segno in evoluzione e addirittura ha spiegato che l’opposizione di Saturno anziché creare disagi, alla fine ha creato benessere: un po’ perché, grazie alla tua logica, tu riesci a trovare il positivo anche nelle situazioni più complesse e un po’ perché era ora che certe situazioni finissero o cambiassero. C’è chi fa le stesse cose, ma si trova ad avere a che fare con persone diverse rispetto al passato. La calma è la virtù dei forti, ricordalo sempre.

Bilancia, questa condizione di recupero sarà estremamente importante per quelli che sono stati male e hanno avuto problemi fisici. Una persona che sembrava di riferimento nella tua vita non lo è più e qui l’Oroscopo di Paolo Fox non parla solo d’amore, ma anche di lavoro. I Bilancia hanno scoperto, forse anche grazie a qualche privazione, momento doloroso, di essere estremamente forti: anche chi è stato male di recente ha trovato, dentro di sé, un coraggio che probabilmente non pensava di avere. La Luna oggi favorisce il recupero.

Scorpione, tra mille dubbi e contrasti, oggi qualcosa in più arriva, anche solo un messaggio carino. Tu sei una persona corretta, ma quando una persona non si comporta bene con te, in qualche modo gliela fai pagare. Lo Scorpione è un segno che non passa sopra alle cose, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: potresti esserti vendicato di un torto o avere, in questi giorni, la necessità di chiarire ciò che devi fare con soci e collaboratori e anche in amore.











