Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Appuntamento con le stelle dell’Oroscopo di Paolo Fox anche oggi, lunedì 24 aprile 2023. Guardando le posizioni planetarie nel cielo, vediamo che la Luna si trova nel segno dei Gemelli da sabato e ha raggiunto Venere che era già lì. Il Sole è in Toro e la prima grande novità in arrivo è Venere in Toro, domenica 7 maggio. Di seguito, le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è un po’ preoccupato per il lavoro, la Vergine deve accettare i cambiamenti positivi

Leone, questo cielo è amico per i sentimenti, ma dubbi di lavoro e di soldi possono restare aperti. Se lavori per un’azienda, potresti sperare che un cambio di rotta, nell’ambito di un gruppo, capi, soci o collaboratori, possa portare anche per te una novità. Sappiamo che il Leone, nel corso degli ultimi due anni, ha cambiato rotta, chi prima e chi dopo: nuovi progetti, programmi, indirizzi, per necessità o virtù. Sappiamo che dopo la tempesta arriva la quiete, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, ma in questi giorni sei un po’ preoccupato o comunque stai facendo delle cose che portano qualche dubbio.

Vergine, la tensione si fa sentire, ma quest’agitazione è positiva! Abbiamo Sole e Mercurio in aspetto buono e già le idee sono tante, poi quando arriverà Giove attivo, potrai fare di più. Un Saturno in opposizione porta dei riferimenti nuovi: bisogna prendere in maniera positiva anche i cambiamenti. Per una persona della Vergine è certamente difficile, perché i segni di terra tendono a ripetere le situazioni, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox ma dobbiamo pensare, guardando anche le stelle dei prossimi mesi, che più questo cielo si muove, più si muove la tua vita e più starai meglio.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia riflette sull’ultimo difficile periodo, lo Scorpione dopo una tempesta deve ritrovare calma interiore

Bilancia, è facile che ci siano stati momenti di disagio e nervosismo, però abbiamo questa tappa di metà maggio che segna anche la firma di un accordo, la possibilità di superare una tensione, di stare meglio e di accorgersi persino se sono stati commessi degli errori. Per esempio, tu sei un idealista, ma sai benissimo che gli ideali, nella vita pratica, non sempre sono perseguibili, mentre per quanto riguarda certi rapporti, forse hai esasperato delle tensioni: non per colpa tua, ma perché hai tenuto dentro tante cose e poi sei sbottato. Chi deve fare un acquisto, chi deve muovere soldi o accordarsi, entro tre settimane avrà qualcosa di più. Giornata interessante, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, un momento pesante proprio in questo mese, attorno al 21, c’è stato: cos’è accaduto in quei giorni? Se ti sei arrabbiato per un problema di lavoro o personale, cerca di evitare ulteriori squilibri, bisogna evitare le polemiche e dare spazio a molta tranquillità interiore. Hai accumulato una buona dose di conoscenze ed esperienza: sarà difficile sbagliare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Giove, a breve, in opposizione, ti chiederà un cambiamento nel lavoro.











