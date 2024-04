Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 aprile 2024/ Chi è il segno più fortunato? I Pesci dominano lo zodiaco

Recupero per i segni d’aria, con un Acquario innamoratissimo che deve fare attenzione agli abbagli. Lo Scorpione ha una sfida importante e la Luna nel segno, che non guasta mai, ma è nervosissimo. I Pesci sono al top dello zodiaco.

I Gemelli stanno meglio, la Bilancia ripassi il prossimo mese. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Gemelli, un mercoledì interessante che promette bene per riprendersi dalla confusione che può essersi creata in amore o sul lavoro. Rapporti positivi con l’Acquario e un po’ in conflitto con i Pesci, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, giornata di recupero. Forse non sei in perfetta forma, perché la prima parte di aprile è stata pesante, per cui è normale che non sia sufficiente una buona serata serena per far passare tutto. Per l’amore, ne riparliamo dal prossimo mese, perché Venere è ancora opposta, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, potresti essere molto innamorato in questo momento! Vivi le tue esperienze, tuttavia sappi che a maggio potrebbero esserci delle verifiche: se oggi giuri amore eterno, potresti ripensarci. Comunque goditi il presente e questo mercoledì va bene e se sei un creativo potresti presentare un bel progetto, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, ti hanno fatto arrabbiare molto! Hai tutte le ragioni se ti sei difeso con vigore. L’Oroscopo di Paolo Fox lo aveva anticipato che ci sarebbero state controversie nella prima metà di aprile. Il conflitto era quindi da prevedere: ora non farti scoraggiare e non pensare che durerà a lungo, perché il tuo cielo è in crescita e già ora sei valutato meglio. Proponiti nella seconda metà del 2024, perché sarai premiato!

Scorpione, giornata importante ma forse hai paura dell’opinione degli altri o di non essere capito. Lo Scorpione tende a chiudersi, quando è in difficoltà, mentre sarebbe il caso di aprirsi con qualcuno di fidato, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, questa settimana potrebbe essere molto ispirata, sia sul lavoro sia in amore, perché il 29 aprile Venere tornerà attiva! Il mese di maggio, inoltre, avrai buone conferme su progetti che non speravi più di portare avanti. Per esempio, potrebbe essersi liberato un posto e chi ti aveva messo da parte ti rivaluterà: potresti ottenere una bella rivincita, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

