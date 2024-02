Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 febbraio 2024/ Il Toro affronta un momento duro, i Gemelli vogliono novità

Oroscopo Paolo Fox: grande ripresa per l’Ariete, il Toro è in difficoltà

Ariete, questo weekend ti vede protagonista di una grande lotta. L’importante adesso è ritrovare vigore fisico: da chi è stato proprio male a chi ha vissuto un momento di disagio personale, ora è il momento di voltare pagina. L’Ariete è attivo e lungimirante: non è prigioniero del passato, ma lo sfrutta solo se porta un valore aggiunto per il futuro, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche l’amore può dare soddisfazioni.

Toro, è indubbio che il periodo sia stato un po’ pesante. Marte e Venere opposti possono anche rappresentare le diatribe legali che vanno seguite attentamente. Nelle famiglie in cui ci sono stati scontri per denaro o possedimenti, bisognerà mettere un po’ di ordine: le persone esperte ti possono aiutare molto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, fare troppe cose potrebbe creare conflitti lavorativi. I giovani di solito amano fare attività diverse e i più intraprendenti potrebbero pensare di cambiare totalmente campo d’azione o addirittura trasferirsi. L’amore necessità di più sicurezza: è ora di avere delle risposte concrete, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, sei libero di agire come vuoi. Tutto ciò che ha creato blocchi e conflitti, di recente, deve sparire. Un nuovo cielo ti sta già dando spunti per cose nuove e cambiare in meglio. L’amore torna attivo, nonostante i momenti un po’ bui degli inizi del mese, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

