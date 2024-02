Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 febbraio 2024/ L’amore premia la Vergine, lo Scorpione vuole sperimentare

Oroscopo Paolo Fox: amore flop e lavoro top per il Leone, la Vergine si dedichi ai sentimenti

Leone, l’amore è un po’ in difficoltà in questo momento. Non è ancora possibile effettuare trasformazioni radicali e i dubbi possono avere cause diverse: c’è chi ha una storia che non va e chi ha due relazioni e non sa cosa fare. Il periodo è a rischio cantonate! Attenzione a non commettere errori di cui potresti pentirti, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. Il lavoro invece è molto fruttuoso: nuove società e collaborazioni, in vista di giugno. Se ti senti forte in quello che fai, potresti anche proporti autonomamente.

Vergine, Saturno è ancora opposto e hai un grande desiderio di cambiare soprattutto se ci sono persone che non sono state corrette con te, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è però il momento giusto per dedicarsi all’amore! Un bell’incontro potrebbe farti dimenticare anche una brusca separazione. Le coppie che si amano avranno idee nuove da mettere in pratica.

Bilancia, momento di transizione verso un cielo migliore, visto febbraio è partito un po’ male. I segni con cui è più difficile andare d’accordo adesso sono Scorpione, Leone e Toro, perché sono un po’ messi sotto pressione dai pianeti, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Cerca di essere più ottimista se stai iniziando una nuova storia: bando alla sfiducia!

Scorpione, weekend di recupero. C’è solo un po’ di amaro in bocca per alcune storie che riguardano le amicizie. Entro la fine di febbraio, se sei dipendente, potrai fare delle richieste. Molti nativi del segno stanno pensando di mettere le proprie competenze a disposizione di luoghi diversi dal solito: lo spostarsi porta anche fortuna, in questo momento, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

